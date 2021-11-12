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Sucuoğlu: “İki aylığına burada değiliz…5 yıllık kesintisiz bir iktidar hedefliyoruz”

12 Kasım 2021 Cuma 18:00
Sucuoğlu: “İki aylığına burada değiliz…5 yıllık kesintisiz bir iktidar hedefliyoruz”


“ÜNİVERSİTELER GÖZBEBEĞİMİZ…SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”
Başbakan Faiz Sucuoğlu mevcut hükümetin iki aylığına değil 5 yıllık bir süre için iktidarda bulunduğunu ve 5 yıl kesintisiz iktidar hedeflediklerini söyledi. Sucuoğlu “Üniversiteler gözbebeğimiz…Sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı
Başbakan Sucuoğlu, İbrahim Levent Taner başkanlığındaki Kıbrıs Üniversiteler Birliği heyetini kabul etti. Kabulde Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da hazır bulundu.
TANER

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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Levent Taner, konuşmasında yaklaşık 15 üniversitenin oluşturduğu Birliğin yasal statüye kavuşturulması ve böylelikle Birliğe katılımın zorunlu olması ile ilgili taleplerini Başbakan Sucuoğlu’na iletti.
Sucuoğlu’nun Başbakanlığında KKTC’nin daha iyi yerlere geleceği inancını da belirten Taner, üniversitelerin KKTC için öneminin zaten bilindiğini, üniversiteler olarak Adanın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına daha fazla katkı yapmak istediklerini söyledi.
SUCUOĞLU
Başbakan Faiz Sucuoğlu da bazı şeylerin yokluğunun değerinin kaybedilince anlaşıldığını, pandemi döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitimin olmaması nedeniyle yaşanan sıkıntıları görerek öğrendiklerini belirtti.
Yükseköğrenim ve turizm sektörlerinin KKTC’de iki en önemli sektör olduğunu dile getiren Başbakan, bu ikisinin yara aldığı zaman tüm KKTC’nin bundan etkilendiğini anlattı.
Sucuoğlu, bir üniversiteler ülkesi olarak, üniversitelerin ihtiyaçlarını ülkenin ihtiyacı olarak gördüklerini kaydetti ve “Biz iki aylığına burada değiliz… 5 yıllık kesintisiz bir iktidarı hedefliyoruz. Üniversiteler gözbebeğimiz…Sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 12.11.2021 20:40
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