banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
64 yaşındaki covid-19 hastası yaşamını yitirdi
Koronavirüse bir can daha!
Dolar/TL 13,70, Sterlin/TL 18,20 seviyelerinden işlem görüyor
Döviz düşüşte
Süt Endüstrisi Kurumu'ndan açıklama
677 süt üreticisi ödeniyor
K-Pet’ten bayilere Çin işkencesi!
K-Pet’ten bayilere Çin işkencesi!
banner404

Sucuoğlu Hür-iş heyetini kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili, KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki sendika temsilcilerini kabul etti. 

07 Aralık 2021 Salı 14:00
Sucuoğlu Hür-iş heyetini kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkede pandeminin etkilerinin devam ettiğini, TL’nin döviz karşısında değer kaybından kaynaklı sorunlar bulunduğunu söyleyerek, eldeki imkanlarla sorunları çözmeye çalıştıklarını, çareler aradıklarını belirtti. 
Bu zor sürecin aşılması adına işbirliği ve istişare içinde hareket etmenin önemine vurgu yapan Sucuoğlu, “Bu gemide hep birlikteyiz” diye konuştu.

SUCUOĞLU: “BU GEMİDE HEP BİRLİKTEYİZ”
 Başbakan Faiz Sucuoğlu, tüm dünyayla birlikte KKTC’nin de sıkıntılı ve zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, pandeminin alevlendiğini, yeni mutasyonun etkilerinin tam olarak ne olacağının bilinmediğini belirtti. 
Sucuoğlu, yeni mutasyonun dünyanın farklı yerlerinde görüldüğünü, KKTC’ye gelmesinin de olası olduğunu söyledi. 
TL’nin döviz karşısında değer kaybından dolayı yaşanan sıkıntılara değinen Sucuoğlu, “Genel bir sıkıntılı sürecin içindeyiz” dedi. 
Bu zor sürecin işbirliği ve istişare yapılarak geçirilmesi gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, “Bu gemide hep birlikteyiz” diye konuştu. 


“VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİYLE İLGİLİ YASA TASARISI KONUSUNDA İLGİLİ BAKANLA FİKİR TEATİSİNDE BULANACAĞIZ”
Vergi değişiklikleriyle ilgili yasa tasarısı konusunda ilgili bakanla fikir teatisinde bulanacaklarını belirten Sucuoğlu, asgari ücretle ilgili de bakanla görüşeceklerini ifade etti. 
Ülkedeki sorunları eldeki imkanlarla çözmeye çalıştıklarını, çare aradıklarını söyleyen Sucuoğlu, hep birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. 
Karar alırken ilgili kesimlerin görüşleri alarak hareket etmeyi doğru bulduğunu vurgulayan Sucuoğlu, yasa tasarısını tekrar tartışacaklarını belirtti. 
Sucuoğlu, asgari ücretle ilgili bakanla görüşeceğini ve nasıl bir plan ortaya koymayı düşündüğünü tartışacaklarını kaydetti. 
Tüm tarafların iyi niyetli olması ve ortak paydada buluşulabilmesinin önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, şu anda seçim yasakları içinde bulunulduğunu, yeni hükümetin kurulmasıyla etki alanlarının genişleyeceğini söyledi. 

banner341
Seçimden sonra yeni sektörel açılımlar sağlayarak, ülkeye sıcak parayı getirmek gerektiğine işaret eden Sucuoğlu, “Ekonomik anlamda ayakları üzerinde durmayı başarmalıyız” diye konuştu. 
Pandeminin ekonomiyi olumsuz etkilediğini, ülkenin lokomotif sektörlerinin dış bağlantılı olduğunu söyleyen Sucuoğlu, özellikle turizmde yaşanan sıkıntıların iç piyasaya da olumsuz yansıdığını belirtti. 
Pandeminin etkilerinin devam ettiğini anımsatan Sucuoğlu, bazı bilim insanlarının virüsün yeni varyantının etkilerinin hafiflediği, gribal enfeksiyona dönüştüğünü söylediğini bundan farklı bir durum oluşması halinde zor bir sürecin içine girileceğini kaydetti. 
Sucuoğlu, tüm dünyada piyasanın daraldığına işaret etti. 


SERDAROĞLU: “ZAMLAR KARŞISINDA EMEKÇİLERİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, HAYAT PAHALILIĞI ARTTI”
Hür-İş Başkan Vekili, KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, son günlerde yapılan zamlar karşısında emekçilerin alım gücünün düştüğünü hayat pahalılığının arttığını söyledi. 
Hükümetin özellikle iş yaşamına ilişkin kararlarda sendikalarla istişare içinde olması gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, sendikaların sürecin dışında kaldığını, vergi düzenlemelerine ilişkin yasa tasarısının da bu kararlardan biri olduğunu belirtti. 


“VERGİ DÜZENLEMESİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİK İÇEREN YASA TASARISI GERİ ÇEKİLEREK YENİDEN GÖRÜŞÜLSÜN”
Vergi düzenlemesine yönelik değişiklik içeren yasa tasarısının, vergilerin artmasını ve yüzde 10’luk özel vergi indiriminin sıfıra çekilmesini içerdiğini dile getiren Serdaroğlu, bu tasarıyı kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. 
Serdaroğlu, yasa tasarısının geri çekilerek, yeniden görüşülmesini talep etti. 
Asgari ücretin belirlenmesinin seçim yasaklarına takılıp takılmayacağını soran Serdaroğlu, hükümetin bu konuya açıklık getirmesini talep etti. 
Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanarak yeni asgari ücreti Ocak ayında belirlemesi gerektiğini söyledi.

 

banner360
Son Güncelleme: 07.12.2021 14:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
64 yaşındaki covid-19 hastası yaşamını yitirdi
64 yaşındaki covid-19 hastası yaşamını yitirdi
Li-koop’ta Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Li-koop’ta Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
Elmalı: “Açıklanan hayat pahalılığı oranına kimse inanmadı”
Elmalı: “Açıklanan hayat pahalılığı oranına kimse inanmadı”
Özersay'dan açıklamalar
Özersay'dan açıklamalar
Manavoğlu: “Halk odaklı siyaset bizim siyaset anlayışımızın temel noktasıdır”
Manavoğlu: “Halk odaklı siyaset bizim siyaset anlayışımızın temel noktasıdır”
Öğrenciler atıklar konusunda bilgilendirildi
Öğrenciler atıklar konusunda bilgilendirildi
İtfaiye, sel baskınları ve kış yangınlarına karşı uyardı
İtfaiye, sel baskınları ve kış yangınlarına karşı uyardı
Müteahhitler Birliği “kriz masası” çağrısını yineledi
Müteahhitler Birliği “kriz masası” çağrısını yineledi
Biyologlar Derneği'nden çevre manifestosu
Biyologlar Derneği'nden çevre manifestosu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim