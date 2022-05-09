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Sucuoğlu: “Hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde Çarşamba günü UBP Parti Meclisi toplanacak”

“BUGÜNKÜ MECLİS GRUBU TOPLANTISINDA DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILDI, KİMSE ADAY OLMADI”

09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:00
Sucuoğlu: “Hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde Çarşamba günü UBP Parti Meclisi toplanacak”

“BUGÜNKÜ MECLİS GRUBU TOPLANTISINDA DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILDI, KİMSE ADAY OLMADI”

Lefkoşa, 9 Mayıs 22 (TAK): Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde Çarşamba günü UBP Parti Meclisi’nin toplanacağını ifade ederek, bugünkü Meclis Grubu toplantısında durum değerlendirilmesi yapıldığını, kimsenin aday olmadığını söyledi.

Bugün saat 09.30’da toplanan Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu, yaklaşık iki saatlik bir toplantı gerçekleştirerek, hükümeti kurma çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.  

Toplantı sonrasında, “mazeretli” gerekçesiyle Meclis Genel Kurulu’na katılmayıp ayrılan Başbakan Faiz Sucuoğlu, grup toplantısıyla ilgili basına yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantının bir şekilde adayların kimler ve nasıl hazırlanacakları yönünde olduğunu kaydetti.

Bu çerçevede muhtemelen Çarşamba günü parti meclisinin toplanacağını ve konun enine boyuna tartışılacağını belirten Başbakan Sucuoğlu, konu hakkında parti meclisinin yetkilendirilerek, belki aynı gün, belki ertesi gün konunun netleştirileceğini söyledi.

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ADAY DEĞİL DÜŞÜNCE BAZINDA KİŞİLER VAR

Aday değil düşünce bazında kişiler olduğunu ifade eden Sucuoğlu, 2-3, belki 4 kişinin adının geçtiğini, kimsenin aday olmadığını, ama isimlerin konuşulduğunu dile getirdi.

Sucuoğlu, parti meclisinin en yetkili organ olduğunu, dolayısıyla parti meclisinden nasıl bir yetkilendirme çıkacağının çok önemli olduğunu vurgulayarak, aynı şekilde güvenoyu çıkacak yer olması nedeniyle meclis grubunun da çok önemli olduğunu belirtti.

BİRLİKTELİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ BOZMAYACAK ADIMLAR ATILMASI LAZIM

Başbakan Sucuoğlu, söyle devam etti:

“Kırmadan dökmeden, üzmeden kutuplaştırmadan UBP’deki homojen yapıyı devam ettirmek gerek. Önümüzdeki süreçte birlik ve bütünlük önemli, çünkü her anlamda sıkıntılı özellikle de ekonomik anlamda. Birlikteliği ve bütünlüğü bozmayacak adımların atılması lazım. Herkes benim arkadaşım, 23 vekil de. Dolayısıyla kimseye herhangi bir tavırım yok.”

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Son Güncelleme: 09.05.2022 16:23
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