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Sucuoğlu: “Hükümet çarşambaya kadar netleşecek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, öyle veya böyle bir hükümetin kurulacağını, çarşambaya kadar durumun netleşeceğini söyledi.

11 Şubat 2022 Cuma 19:00
Sucuoğlu: “Hükümet çarşambaya kadar netleşecek”

Sucuoğlu, hükümet görüşmelerinde birinci turu bugün tamamladıklarını kaydetti. Hafta sonu yapacakları değerlendirmelerin ardından hükümetin şekilleneceğine inanç belirten Sucuoğlu, CTP ile de bugün olumlu bir görüşme yaptıklarını ve Pazartesi net cevap alacaklarını dile getirdi.

TAK muhabirine hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Sucuoğlu, ilk tur görüşmeleri bugün CTP ile yaptıkları ve olumlu geçen görüşme ile tamamladıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, YDP, DP ve HP ile yaptıkları görüşmelerin ardından bugün de CTP ile görüştüklerini hatırlatarak, CTP’nin MYK’sının toplanacağını, sonrasında ön bilgi alacaklarını belirtti.

UBP’nin de bugün 14.30’da hükümet görüşmelerini yürüten komitesinin toplanıp, durum değerlendirmesi yaptığını ifade eden Sucuoğlu, birinci turu tamamladıklarını, şu an için net bir durumun ortaya çıkmadığını ancak hükümetin Çarşamba gününe kadar netleşeceğini kaydetti.

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“Öyle veya böyle bir hükümetin kurulacağını” ifade eden Sucuoğlu, hafta sonu hükümetin şekil alacağını, son toplantıların yapılacağını kaydederek yüksek ihtimal nasıl bir hükümet kurulacağının ortaya çıkacağına inanç belirtti.

CTP’den de Pazartesi net cevap alacaklarını söyleyen Sucuoğlu, görüşmelerin olgunlaşmasında fayda olduğunu, olgunlaşmanın sonrasında ikinci tur ve protokol hazırlıkları yapacaklarını, Bakanlar Kurulu oluşumu ve bunu Cumhurbaşkanı’na sunmalarıyla süreci tamamlayacaklarını kaydetti.   

23 Ocak erken genel seçiminin ardından seçilen milletvekilleri 7 Şubat’ta Cumhuriyet Meclisi’nde ant içmiş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 8 Şubat Salı günü seçimden 34 milletvekiliyle birinci parti çıkan UBP’nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na hükümet kurma görevi vermişti.

Meclis’in yeni tablosunda 24 UBP, 18 CTP, 3 HP, 3 DP ve 2 YDP milletvekili bulunuyor.

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Son Güncelleme: 11.02.2022 19:58
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