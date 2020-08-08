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Sucuoğlu: "Halkımız Anavatanla bağlarını hiçbir koşulda koparmayacağını tüm dünyaya göstermiştir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Erenköy Direnişi’nin 56. Yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:00
Sucuoğlu: "Halkımız Anavatanla bağlarını hiçbir koşulda koparmayacağını tüm dünyaya göstermiştir"
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Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

" 56 yıl önce Erenköy Direnişi ile kahraman halkımız, kararlılık ve cesaretini, hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğini, toprağına, bayrağına, özgürlüğüne sahip çıktığını, Anavatan Türkiye ile bağlarını hiçbir koşulda koparmayacağını tüm dünyaya göstermiştir.

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Türkiye'de öğrenim görürken her türlü zorluğu göze alarak öğrenimlerini yarıda bırakan ve mukavemetini sürdüren Erenköy halkıyla birlikte vatan müdafasına giden gençlerimizin Erenköy’de ortaya koyduğu birliktelik ve kararlılılık Kıbrıs Türkü’nün ortaya koyduğu varoluş mücadelesinin mihenk taşlarından biri olmuştur.

Erenköy Direnişi, Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü asla bırakmayacağının ve adadaki Türk varlığını ebediyen korumaya kararlı olduğunun da en açık bir kanıtı olmuştur.

Erenköy Destanı yazılırken hayatlaranı veren tüm şehitlerimizi, bu direnişin sembolü olmuş Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i, bu direnişe katılan ve hakkın rahmetine kavuşan tüm direnişçilerimizi rahmetle anar,Erenköy gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım."

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Son Güncelleme: 08.08.2020 11:17
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluErenköy Direnişi
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