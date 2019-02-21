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Sucuoğlu: “Halk sağlığı hiçe sayılıyor”

Sucuoğlu: “Halk sağlığı hiçe sayılıyor”

21 Şubat 2019 Perşembe 15:00
Sucuoğlu: “Halk sağlığı hiçe sayılıyor”


Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, halkın sağlığının hiçe sayıldığını, ihmal ve başarısızlıklardan dolayı halkın zehirlendiğini iddia etti.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, devlet laboratuvarının hükümetin hataları nedeniyle çalışamadığını ileri sürerek, halkın zehirlenmekte olduğunu belirtti. Yaklaşık 15 gündür Devlet Laboratuvarı'nda tahlil cihazlarının çalışmadığını kaydeden Sucuoğlu, 5 bin Euro verilerek bilgisayar için gereken kart alınmadığı için laboratuvarın işleyemez hale geldiğini kaydetti.

Faiz Sucuoğlu, “Devlet Laboratuvarı’nda merkezi sistemin hiçbir şekilde kontrol edilmemiş olması ve ufak tefek arızalara müdahale edilmemesi nedeniyle sistem çökmüş, bilgisayar katlarının da yanmasıyla bu çok önemli yer iş yapamaz duruma gelmiştir” dedi.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:
“Yaklaşık iki haftadır yediklerimizin, tükettiğimiz suyun analizi yapılamıyor.Suda yapılan analiz sadece tuz ve kireç oranlarının saptanması içindir. Sularda herhangi bir mikrobiyolojik araştırma yapılması söz konusu değildir. Ne yiyoruz, ne içiyoruz bilmiyoruz”

Sağlık Bakanlığı icraatlarını da eleştiren Sucuoğlu, “Sağlık alanında yapılan bir yenilik, dev bir atılım, yeni bir yasanın oluşumu konusunda hiçbir şey yok. Ne Hasta Hakları Yasası kaldı, ne Genel Sağlık Sigortası kaldı, ne Döner Sermaye kaldı. Hepsi unutuldu, rafa kaldırıldı. Sağlıkta çok ciddi sıkıntılar vardır. İlaç yok. İlaçsızlık dibe vurdu” dedi.



 

Son Güncelleme: 21.02.2019 18:50
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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