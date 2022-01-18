Sucuoğlu: “Güzelyurt’a hastaneyi biz başlattık biz bitireceğiz, suyu bu güzel toprağa biz kavuşturacağız”

UBP’den yapılan açıklamaya göre gecede, Sucuoğlu’nun yanı sıra Güzelyurt Belediye Başkanı ve Güzelyurt Seçim Komitesi Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından adaylar tanıtıldı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt için yeni yatırımları gündeme getirerek, “Güzelyurt Hastanesi’ni biz başlattık biz bitireceğiz. Anavatan’dan gelen suyu, adı üzerinde bu güzel toprağa, en yakın zamanda biz kavuşturacağız” dedi.

Her zor dönemde, UBP’nin kor ateşten gömleği giymekten çekinmediğini söyleyen Sucuoğlu, mükellefiyetlerini yerine getirdiklerini belirtti.

“Biz bu yola ölümüne çıktık. Ya KKTC’yi ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durduracağız ya durduracağız” diyen Sucuoğlu, UBP’nin bu yüzden tek başına iktidar olması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs konusuna da değinen Sucuoğlu, ‘Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Anavatan Türkiye ile birlikte yürüttükleri iki eşit egemen devlet tezini tek savunan partinin UBP olduğunu’ söyledi.

Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğuna işaret eden Sucuoğlu, “Anavatanımız Kıbrıs Türkü’nü KKTC’yi asla yalnız bırakmaz” dedi.

Sucuoğlu, 23 Ocak’taki seçimin çok önemli olduğunu, gelecek nesillere bırakılacak, kendi ayakları üzerinde duran bir ülke, istikrarlı bir hükümet için UBP’ye mühür vurulması gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu, “Bu halk bize bu görevi verecek ve biz de 5 yıl boyunca hiç durmadan, çalışarak halkımıza hizmet edeceğiz” dedi.