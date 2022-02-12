banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Acı haber
Acı haber
Uyuşturucu madde tasarrufu: 2 tutuklu
2 kişi tutuklandı
79 yaşında hayatına son verdi
79 yaşında hayatına son verdi
2 ani ölüm
2 ani ölüm
Yüzde 300 zamma hazır mıyız?
Yüzde 300 zamma hazır mıyız?
banner404

Sucuoğlu: Görüştüğümüz partilerle genel anlamda bir sorun yok

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarının en geç Çarşamba günü netleşeceğini açıkladı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 13:45
Sucuoğlu: Görüştüğümüz partilerle genel anlamda bir sorun yok

Hükümet kurma çalışmalarındaki ilk tur görüşmelerini BRT’ye değerlendiren Sucuoğlu, görüştükleri tüm partilerle genel anlamda bir sorun olmadığını, CTP ile olan görüşmede sadece Kıbrıs konusunda görüş ayrılığı olduğunu söyledi…

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde siyasi partilerle olan görüşmelerini BRT Ana Haber’e değerlendirdi.

Sucuoğlu, Salı günü cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevini aldıklarını hatırlatarak, aynı gün komitedeki ekibiyle ön çalışma yaptıklarını belirtti.

Yeniden Doğuş Partisi, Halkın Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi ile görüştüklerini ifade eden Sucuoğlu, “CTP ile uzun görüşme oldu, genel anlamda bütün düşüncelerimizi paylaştık” dedi.

banner341
Sucuoğlu, “Toplantıdan ayrıldıktan sonra komite ile değerlendirme yaptık. CTP de yapmıştır bildiğim kadarıyla.. Tabii ki her konuda yüzde yüz fikir birliği olması mümkün değil. Önceliğimiz genel süreç olmalı..

ekonomi, güvenlik ve diğer konularda içinde bulunduğumuz süreç çok daha güçlü, reform ve radikal değişikliklere fırsat tanıyacak bir hükümet oluşumunu sağlamak diye düşündüm bunları paylaştık” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, CTP ile olan görüşmede sadece Kıbrıs konusunda görüş ayrılığı olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “Kıbrıs konusunu bırakalım, aciliyet gerektirecek birşeyi yok. İç meselelere, ekonomiye, özel sektöre ve güvenliğe bakalım.Dış konulardaki süreç hareketlenirse değerlendirilir.Bu konuyu görüşeceklerini söylediler. Görüşlerini önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, “Daha önce yapmış olduğumuz ziyaretlerde DP olsun, YDP olsun, genel anlamda ciddi problem görünmüyor. HP konsunda da ciddi bir problem olmamasına rağmen, HP’nin 27 üzerinde durması, yani UBP-HP sadece iki partili bir hükümeti kendileri açısından böyle bir formülün geçerli olduğunu bize belirttiler. Saygı duyuyoruz partinin ve başkanın verdiği bir karar.. Tekrardan Pazartesi günü son bir değerlendirme yapıp büyük ihtimal Çarşamba gün tam anlamıyla netleşir diye düşünüyorum” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu madde tasarrufu: 2 tutuklu
Uyuşturucu madde tasarrufu: 2 tutuklu
79 yaşında hayatına son verdi
79 yaşında hayatına son verdi
2 ani ölüm
2 ani ölüm
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Yüzde 300 zamma hazır mıyız?
Yüzde 300 zamma hazır mıyız?
Haberimiz etkili oldu zavallı köpeğin sahibi bulundu
Haberimiz etkili oldu zavallı köpeğin sahibi bulundu
Vicdansız sahibi tarafından bağlanıp ölüme terk edildi
Vicdansız sahibi tarafından bağlanıp ölüme terk edildi
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sucuoğlu: “Hükümet çarşambaya kadar netleşecek”
Sucuoğlu: “Hükümet çarşambaya kadar netleşecek”
Cumhurbaşkanı’nın Covid-19 testi negatife döndü
Cumhurbaşkanı’nın Covid-19 testi negatife döndü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim