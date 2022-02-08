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Sucuoğlu görüşmelere yarın YDP ve DP ile başlıyor

08 Şubat 2022 Salı 18:15
Sucuoğlu görüşmelere yarın YDP ve DP ile başlıyor

UBP GENEL BAŞKANI SUCUOĞLU, SİYASİ PARTİ BAŞKANLARIYLA RESMİ TEMASLARINA YARIN BAŞLIYOR

GÖRÜŞMELER İKİ GÜNDE TAMAMLANACAK

SUCUOĞLU, YARIN YDP VE DP’Yİ; PERŞEMBE GÜNÜ HP VE CTP BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

23 Ocak milletvekilliği erken genel seçiminden birinci parti olarak çıkarak bugün hükümeti kurma görevi alan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, siyasi parti başkanlarıyla resmi temaslarına yarın başlıyor.

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Sucuoğlu temaslarını iki günde tamamlayacak. Yarınki görüşmeler Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Demokrat Parti (DP) ile; Perşembe günkü görüşmeler ise Halkın Partisi (HP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile olacak.

Verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, yarın saat 11.30’da YDP’yi, saat 14.30’da ise DP’yi ziyaret edecek. Perşembe günü yapılacak HP ve CTP görüşmelerinin saatleri yarın duyurulacak.

Cumhuriyet Meclisi’nde dün gerçekleşen yemin töreninin ardından Sucuoğlu, 5 Kasım 2021’de kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuştu. Tatar, hükümeti kurma görevini bugün UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’na verdi. Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Tatar görüşmelerini online gerçekleştiriyor. 

23 Ocak milletvekilliği erken genel seçim sonucuna göre, Cumhuriyet Meclisi’nde UBP’nin 24, CTP’nin 18, DP’nin 3, HP’nin 3, YDP’nin ise 2 milletvekili var.

Sucuoğlu'nun 15 gün içinde kabineyi Cumhurbaşkanı'na sunması veya görevi iade etmesi gerekiyor. 

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Son Güncelleme: 09.02.2022 01:40
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