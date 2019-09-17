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Sucuoğlu, Girne Gençlik Merkezi Ve Gençlik Evi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 17 Eylül 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM ) ve Gençlik Evi’ni ziyaret etti. 

Sucuoğlu, Girne Gençlik Merkezi Ve Gençlik Evi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 17 Eylül 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM ) ve Gençlik Evi’ni ziyaret etti. 

17 Eylül 2019 Salı 09:02
Sucuoğlu, Girne Gençlik Merkezi Ve Gençlik Evi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 17 Eylül 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM ) ve Gençlik Evi’ni ziyaret etti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sucuoğlu, SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve yönetim kurulu üyeleri eşliğinde gerçekleştirdiği ziyarette merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Faiz Sucuoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, bakanlık çatısı altında oluşturulacak veri tabanıyla 16-25 yaş arasındaki işsiz gençlerin ve işverenlerin bir araya getirileceğini, bu amaçla bir program hazırlandığını kaydetti. Sucuoğlu, özellikle yaz tatilini değerlendirmek ya da tatilde staj yapmak isteyen üniversite ile lise öğrencilerinin bakanlık tarafından maddi yönden destekleneceğini söyledi.

Sucuoğlu, altı ay süre ile bakanlığa başvuru yapan işsiz gençlere bin 500 – bin 800 TL arasında maaş bağlanması yönünde çalışmaların yapıldığını da ifade etti.

Faiz Sucuoğlu, ülkenin lokomotif sektörü turizmde 16 bin 970 kişinin çalıştığını, bu rakamın yalnızca yüzde 22’sinin KKTC vatandaşı olduğunu ve son bir yılda bu oranın yüzde 20’ye düştüğünü kaydetti. Sucuoğlu, yerel işgücü istihdamının desteklenmesi ve piyasaya kalifiye eleman yetiştirilmesi için özellikle lise ve üniversite öğrencisi gençlerin yaz tatilinde turizm sektöründe çalışmasının teşvik edilmesinin önemine işaret etti. 

İşsizliğin önemli bir sorun olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, gençlere yeni istihdam olanakları sağlayacak, yerel işgücü istihdamını destekleyecek ve güçlendirecek projelerde iş birliği yapmaya bakanlık olarak her zaman hazır olduklarını sözlerine ekledi. 

Sucuoğlu daha sonra SOS Gençlik Evi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Gençlik evinin gençlerin topluma ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için özveriyle çalışan bir kurum olduğunu belirten Sucuoğlu,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak SOS Çocukköyü, Gençlik Evi ve bakanlığa bağlı diğer birimlerde, çocuklara ve gençlere daha iyi olanaklar tanımak için çalışacaklarını ifade etti. 

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AKTER

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, merkezde gençlerin sosyalleşmesine imkan tanıyan kendilerini geliştirebilecekleri mesleki eğitimler ve yabancı dil, bilgisayar tabanlı programlar gibi kursların sunulduğunu, danışmanlık hizmetinin verildiğini ifade etti. 

Merkez aracılığıyla,  16-35 yaş arasındaki gençlere sosyal, psikolojik ve kültürel anlamda paylaşımda bulunarak kendilerini geliştirebilecekleri alanlar yaratıldığını kaydeden Akter, programların aylık haftada iki gün, iki saat şeklinde düzenlendiğini belirterek, açıldığı tarihten itibaren merkezden 461 gencin faydalandığını söyledi. 

Akter, Girne Gençlik Gelişim Merkezi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile birlikte hayata geçirilecek “Genç İstihdamı Geliştirme Projesi”nin gençlerin istihdamının güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağına dikkat çekti.

ÖZERSAY

SOS Çocukköyü Derneği Genel Sekreteri Fevzi Özersay da, binanın donanımı konusunda bilgi vererek,  merkezde farklı atölye eğitimlerinin verildiğini ancak binanın artan talep sebebiyle yetersiz kaldığını kaydetti. Özersay, binaya eklenmesi planlanan yeni mimari proje hakkında Bakan Sucuoğlu’na bilgi verdi.

(YIL/FEZ)    FOTOĞRAFLI


 

Son Güncelleme: 17.09.2019 12:21
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