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Sucuoğlu: “Gerekli açılımları yapmaya hazırız”

Sucuoğlu: “Gerekli açılımları yapmaya hazırız”

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
Sucuoğlu: “Gerekli açılımları yapmaya hazırız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) heyetini kabul etti. Sucuoğlu, “Sektörün önünü açma anlamında bakanlığımıza düşen görevleri veya açılım anlamındaki katkıları yapacağız” dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kar-İş Başkanı Beksan Bekir Akandere ziyarette yaptığı konuşmada, ülkede ciddi anlamda ekonomik kriz yaşandığını belirterek, toplu taşımacılığa ayrı bir politika geliştirmek gerektiğini söyledi.
Akandere, istihdam politikaları üretmek gerektiğini de kaydederek, iş gücü bulmakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını aktardı.
Akandere, “Sektörün ciddi anlamda kan kaybı vardır. Bu kayıt dışına da dayanıyor. Korsan taşımacılığa dayanıyor. Örnek teşkil eden ülkelerle istişare içerisinde ülkemizde yeni bir taşımacılık ağı yaratmamız gerekiyor” dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bundan önceki dönemde de Kar-İş’le sürekli istişare içinde olduklarını ve sıkıntıları büyük oranda bildiğini belirterek, bakanlığına düşen görevler anlamında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Sucuoğlu, “Sektörün önünü açma anlamında bakanlığımıza düşen görevleri veya açılım anlamındaki katkıları yapacağız” dedi.
Tüm sektörlerde ciddi sıkıntılar yaşandığını ve ciddi bir ekonomik darboğaz içerisinde bulunulduğunu kaydeden Sucuoğlu, hedeflerinin işlerin önünü açmak olduğunu, sektörel bazda yapabilecekleri ne varsa yasalar çerçevesinde yapacaklarını vurguladı.
 

Son Güncelleme: 12.06.2019 17:49
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
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