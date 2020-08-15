Sucuoğlu: “Geleceğimizi sağlam  temeller üzerine inşa etmeliyiz”

Sucuoğlu mesajında, yaşanan tüm acılardan ve yanlışlardan dersler çıkararak, geleceği emin adımlarla, sağlam temeller üzerine inşa etme gerektiğini vurguladı.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle;



“Taşkent’te 15 Ağustos 1974’te evlerinden toplanan Kıbrıs’lı Türkler Rumlar tarafından katledilmiş, yaşanan vahşet Kıbrıs’ın acı dolu tarihinde derin izler bırakmıştır.Yaşanan tüm acılardan ve yanlışlardan dersler çıkararak geleceğimizi emin adımlarla, sağlam temeller üzerine inşa atmeliyiz. Genç nesillere aynı acıların bir daha yaşanmayacağı güçlü bir gelecek bırakmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, manevi hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.”