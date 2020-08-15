banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
460.816
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.6444
EURO
8.7151
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

Sucuoğlu: “Geleceğimizi sağlam  temeller üzerine inşa etmeliyiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 15 Ağustos 1974’te Taşkent-Terazi köyünde 83 Kıbrıslı Türkün katledilişlerinin 46. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. 

15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:15
Sucuoğlu: “Geleceğimizi sağlam  temeller üzerine inşa etmeliyiz”
banner337
banner351

Sucuoğlu mesajında, yaşanan tüm acılardan ve yanlışlardan dersler  çıkararak,  geleceği emin adımlarla,   sağlam  temeller  üzerine inşa etme gerektiğini vurguladı.
Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle;

banner341
“Taşkent’te 15 Ağustos 1974’te evlerinden toplanan Kıbrıs’lı Türkler Rumlar tarafından katledilmiş, yaşanan vahşet Kıbrıs’ın acı dolu tarihinde derin izler bırakmıştır.
Yaşanan tüm acılardan ve yanlışlardan  dersler  çıkararak  geleceğimizi emin adımlarla,   sağlam  temeller  üzerine inşa atmeliyiz. Genç nesillere aynı acıların bir daha yaşanmayacağı güçlü bir gelecek bırakmak boynumuzun borcudur.  Şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, manevi hatıraları önünde saygı ile eğiliriz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.”
 

banner360
Son Güncelleme: 15.08.2020 12:05
Anahtar Kelimeler:
Taşkent şehitleriFaiz Sucuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşkent şehitleri anıldı
Taşkent şehitleri anıldı
Denktaş: "TC, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi kurmak istiyorum"
Denktaş: "TC, Güney Kıbrıs ve dünya ile yeni bir ilişki seviyesi kurmak istiyorum"
LTB fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi
LTB fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi
Pamir: “Tartışılmaz bir hak”
Pamir: “Tartışılmaz bir hak”
Herdaimdostlar Kum Zambakları'nı koruma çitine bakım yaptı
Herdaimdostlar Kum Zambakları'nı koruma çitine bakım yaptı
Eczacılar Birliği aşılanmanın önemini vurguladı
Eczacılar Birliği aşılanmanın önemini vurguladı
Gıda analiz sonuçları
Gıda analiz sonuçları
Başbakan Tatar, Yödak heyetini kabul etti
Başbakan Tatar, Yödak heyetini kabul etti
Yine dikkatsiz sürüş yine kaza
Yine dikkatsiz sürüş yine kaza
Çavuşoğlu: Eğitim döneminin nasıl başlayacağını 21 Ağustos'ta açıklayacağız
Çavuşoğlu: Eğitim döneminin nasıl başlayacağını 21 Ağustos'ta açıklayacağız

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim