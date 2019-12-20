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Sucuoğlu: “Geçmişi çok iyi bilmeli ve ders çıkarmalıyız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, gelecek nesillere özgür, demokratik bir  ülke bırakmak için, geçmişte yaşananların çok iyi bilinmesi ve geçmişten  ders çıkarılması gerektiğine işaret etti.

Sucuoğlu: “Geçmişi çok iyi bilmeli ve ders çıkarmalıyız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, gelecek nesillere özgür, demokratik bir  ülke bırakmak için, geçmişte yaşananların çok iyi bilinmesi ve geçmişten  ders çıkarılması gerektiğine işaret etti.

20 Aralık 2019 Cuma 09:50
Sucuoğlu: “Geçmişi çok iyi bilmeli ve ders çıkarmalıyız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası" nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs’ta onurlu bir yaşam sürme mücadelesinde, önemli bir dönüm noktasını oluşturan, Kıbrıs Türklerini  Ada’dan yok etmek isteyen Rumların saldırısı ile başlayan ve 1974 Mutlu  Barış Harekâtı ile son bulan, tarihte, “Kanlı Noel” olarak anılan 21 Aralık 1963’ün üzerinden 56 yıl geçtiğini hatırlattı.
Bakan Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“1960’da Ortak cumhuriyet kurulmasına rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Enosis’e sıçrama tahtası olarak gören Rum tarafı,  tek taraflı kararlarla Akritas planını yürürlüğe koymuş;  Kıbrıs Türklerinin adadan silinmesi için saldırılara başlamış ve maalesef bugün bile unutamadığımız büyük acıların yaşanmasına sebep olmuştur. Bu saldırılar yüzünden, 364 Kıbrıs Türkü hunharca katledilmiş , 8 bin 667 Kıbrıs Türkü yaşadığı 103 köyü terk etmek zorunda bırakılarak uzun yıllar zor koşullarda yaşamıştır. 
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde , Aziz şehitlerimizin  canlarını feda ederek gösterdikleri özveri ve azim, bugün  en önemli kazanımımız olan  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin  kurulmasının  başlıca dayanağı olmuş; onların vatan ve millet sevgisi ve  kırılmaz cesaretleri bugünlere gelmemizi sağlamıştır.”

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Ulu Önder Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün "Geçmişini bilmeyen milleteler geleceğine ışık tutamaz" sözünü anımsatan Sucuoğlu, şöyle devem etti:
“Bizler, gelecek nesillere özgür, demokratik bir  ülke bırakmak istiyorsak, geçmişte yaşananları çok iyi bilmeli ve geçmişimizden ders çıkarmalıyız.
Bu anlamlı gün dolayısıyla geçmişte yaşanan acıların bir kez daha tekrarlanmaması dileğiyle, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesi uğruna canlarını korkusuzca feda eden, Kıbrıs Türkü’nün aydınlık günlere kavuşmasına vesile olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor,  huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.  "
 

Son Güncelleme: 20.12.2019 13:00
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası
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