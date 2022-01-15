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Sucuoğlu Gazimağusa'daydı

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim gezilerine Gazimağusa ile devam etti.

15 Ocak 2022 Cumartesi 10:30
Sucuoğlu Gazimağusa'daydı

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, milletvekili adaylarının da katılımı ile DAÜ çemberinden başlayarak yol üzerindeki ev ve dükkanları ziyaret etti.

Başbakan, Gazimağusa Sakarya Örgüt Binası’nda da partililerle buluştu.

UBP’den verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, DAÜ'yü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ile görüştü.

Hocanın, Başbakan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, DAÜ’nün çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Başbakan Sucuoğlu da, dünya markası haline gelmiş DAÜ’nün, hem eğitim hem de tanıtım misyonunu en iyi şekilde yerine getirmekte olduğuna işaret etti.

Başbakan, 23 Ocak’tan sonra KKTC’ye gelecek öğrenci sayısını mutlaka artıracaklarını, gelen öğrenci destinasyonlarını artırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Başbakan daha sonra DAÜ personeli ile de bir araya geldi.

Başbakan, ülke pandemi koşullarının da etkisi ile zor bir dönemden geçse de UBP’nin tek başına yürüteceği bir hükümet modeli ile erken zamanda düzlüğe çıkılabileceğini söyledi.

Sucuoğlu, “Kıbrıs Türkü’nün potansiyeli, kimseden eksik değil... Hatta fazlası vardır... Pratik zekası üst düzeydedir. Tek eksiğimiz siyasi istikrardır. İkisini bir araya getireceğiz. İnsan kaynaklarımızı, potansiyelimizi, daha çok aktif hale getireceğiz. Gençlerimizin, dinamik beyinlerini, ülkeleri için yormasını sağlayacağız” dedi.

Gelecek planlamasında, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye’nin maddi ve insanı desteğinin süreceğini vurgulayan Sucuoğlu,  “ Ankara’daki görüşmelerimizde de netleştirdik. Biz kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratacağız. Her şeyi Anavatan’ımızdan  bekleme dönemi bitmiştir. Kalkınma adına elimizden geleni yapmalıyız. Bunu bir görev olarak addediyoruz. İşte bu nedenle de 23 Ocak’ta tek başına iktidar olmak istiyoruz” dedi.

Başbakan konuşmasının ardından personelle sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Başbakan, DAÜ personelinin maaş ve özlük hakları için her türlü adıma destek vereceklerini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 15.01.2022 11:06
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