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Sucuoğlu: “Farklı sektörlerin sıkıntılarıyla ilgili bilgi alıyoruz. Yol haritamız netlik kazanmaya başladı”

Sucuoğlu: “Farklı sektörlerin sıkıntılarıyla ilgili bilgi alıyoruz. Yol haritamız netlik kazanmaya başladı”

28 Haziran 2019 Cuma 09:49
Sucuoğlu: “Farklı sektörlerin sıkıntılarıyla ilgili bilgi alıyoruz. Yol haritamız netlik kazanmaya başladı”

SUCUOĞLU:  “FARKLI SEKTÖRLERİN SIKINTILARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALIYORUZ.  YOL HARİTAMIZ NETLİK KAZANMAYA BAŞLADI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, göreve geldikleri günden beri sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını, farklı sektörlerin sıkıntılarıyla ilgili bilgi aldıklarını kaydederek, “Yol haritamız netlik kazanmaya başladı” dedi. 
Salih Kayım başkanlığındaki Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği heyetini kabul eden Sucuoğlu, çalışma hayatıyla ilgili de açıklamada bulundu.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu “Başta kayıt dışılığın önlenmesi, denetimlerin sıklaştırılması olmak üzere, kayıt dışı duruma düşmüş çalışanların kayıt altına alınmasını öngören af uygulaması da hayata geçirilecek yeni açılımlarımız arasında” dedi.

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Bakan Sucuoğlu restoran sektörünün, lokomotif sektörler turizm ve eğitimle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, ekonomik koşulların ve dövizdeki yükselmenin insanların cebindeki paranın azalmasına neden olduğunu belirtti.  Çalışma Bakanı, restoranların istihdam için ciddi bir alan olduğunu da söyledi.

KAYIM: “GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DAKİ RESTORANLAR İFLAS NOKTASINA GELDİ”
Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, turizm sektörünün durgun olduğunu ve  özellikle Girne ile Gazimağusa’daki restoranların iflas  noktasına geldiğini söyledi.
Kayım, sektörün sıkıntılarının çözülmesi konusunda Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.

Son Güncelleme: 28.06.2019 13:14
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