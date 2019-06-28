Sucuoğlu: “Farklı sektörlerin sıkıntılarıyla ilgili bilgi alıyoruz. Yol haritamız netlik kazanmaya başladı”

SUCUOĞLU: “FARKLI SEKTÖRLERİN SIKINTILARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALIYORUZ. YOL HARİTAMIZ NETLİK KAZANMAYA BAŞLADI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, göreve geldikleri günden beri sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunduklarını, farklı sektörlerin sıkıntılarıyla ilgili bilgi aldıklarını kaydederek, “Yol haritamız netlik kazanmaya başladı” dedi.

Salih Kayım başkanlığındaki Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği heyetini kabul eden Sucuoğlu, çalışma hayatıyla ilgili de açıklamada bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu “Başta kayıt dışılığın önlenmesi, denetimlerin sıklaştırılması olmak üzere, kayıt dışı duruma düşmüş çalışanların kayıt altına alınmasını öngören af uygulaması da hayata geçirilecek yeni açılımlarımız arasında” dedi.



KAYIM: “GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DAKİ RESTORANLAR İFLAS NOKTASINA GELDİ”

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, turizm sektörünün durgun olduğunu ve özellikle Girne ile Gazimağusa’daki restoranların iflas noktasına geldiğini söyledi.

Kayım, sektörün sıkıntılarının çözülmesi konusunda Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.