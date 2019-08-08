banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97994
ALTIN
264.014
DOLAR
5.4808
STERLİN
6.6505
EURO
6.1332
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA
Hastanede hırsızlık!
HASTANEDE HIRSIZLIK!
Sırt çantasını çaldı, tutuklandı
SIRT ÇANTASINI ÇALDI
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Sucuoğlu: “Erenköy Direnişi şanlı bir destan”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 8 Ağustos 1964’teki Erenköy Direnişi’nin,  Kıbrıs Türk mücadele tarihine şanlı bir destan olarak yazıldığını belirtti.

Sucuoğlu: “Erenköy Direnişi şanlı bir destan”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 8 Ağustos 1964’teki Erenköy Direnişi’nin,  Kıbrıs Türk mücadele tarihine şanlı bir destan olarak yazıldığını belirtti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:56
Sucuoğlu: “Erenköy Direnişi şanlı bir destan”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Erenköy Direnişi’nin 55’inci yıldönümü mesajı şöyle:

“ Erenköy’de 8 Ağustos 1964’te verilen mücadele şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Kahramanlık destanı yazan halkımız Erenköy direnişi ile tüm dünyaya kararlılık ve mücadelesini göstermiş , hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğini ortaya koymuştur.

banner317
Türk Savaş uçaklarının desteğinin yanında, Erenköy’ü korumak için 500’e yakın öğrenci Erenköy’e gizlice gelerek, savunma ihtiyacı olan halkın yanında olmuş, direnmiştir.

Kıbrıs’ta bugün özgür insanlar olarak varlığımızı sürdürüyorsak işte bu  kahramanca  mücadelelerin bir sonucudur.

Erenköy direnişinin 55. yılında, pilot yüzbaşı Cengiz Topel  başta olmak üzere,  tüm şehitlerimizi rahmetle anarken , gazilerimize  şükranlarımı sunarım.”

Son Güncelleme: 08.08.2019 13:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da ev yangını
Lefkoşa’da ev yangını
Oğuz: “Balık Kooperatifleri aktif hale gelmeli”
Oğuz: “Balık Kooperatifleri aktif hale gelmeli”
Çavuşoğlu, Erenköy Direnişi’nin 55. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Çavuşoğlu, Erenköy Direnişi’nin 55. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Ydp Genel Sekreteri Büyükyılmaz, Tarihi Geçmiş İlaçlar Konusunu Eleştirdi
Ydp Genel Sekreteri Büyükyılmaz, Tarihi Geçmiş İlaçlar Konusunu Eleştirdi
2 Kişiye Kadavradan Böbrek Nakli Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi
2 Kişiye Kadavradan Böbrek Nakli Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi
TC Savunma Bakanı Akar, Erenköy’de Konuştu
TC Savunma Bakanı Akar, Erenköy’de Konuştu
4. Karşıyaka Deniz Şenliği, 16-18 Ağustos Tarihleri Arasında Yapılacak
4. Karşıyaka Deniz Şenliği, 16-18 Ağustos Tarihleri Arasında Yapılacak
Baraka Ve Bağımsızlık Yolu Cumartesi Günü Panel Düzenliyor
Baraka Ve Bağımsızlık Yolu Cumartesi Günü Panel Düzenliyor
Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlendi..
Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlendi..
İskele Belediye veznesi, bayramın üçüncü günü açık olacak
İskele Belediye veznesi, bayramın üçüncü günü açık olacak

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim