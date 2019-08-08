Sucuoğlu: “Erenköy Direnişi şanlı bir destan”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Erenköy Direnişi’nin 55’inci yıldönümü mesajı şöyle:

“ Erenköy’de 8 Ağustos 1964’te verilen mücadele şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Kahramanlık destanı yazan halkımız Erenköy direnişi ile tüm dünyaya kararlılık ve mücadelesini göstermiş , hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğini ortaya koymuştur.

Türk Savaş uçaklarının desteğinin yanında, Erenköy’ü korumak için 500’e yakın öğrenci Erenköy’e gizlice gelerek, savunma ihtiyacı olan halkın yanında olmuş, direnmiştir.

Kıbrıs’ta bugün özgür insanlar olarak varlığımızı sürdürüyorsak işte bu kahramanca mücadelelerin bir sonucudur.

Erenköy direnişinin 55. yılında, pilot yüzbaşı Cengiz Topel başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anarken , gazilerimize şükranlarımı sunarım.”