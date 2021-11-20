Sucuoğlu: “Ekonomimizin ve toplumsal hayatımızın köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu görmemiz gerekiyor”

“KISA VADELİ EKONOMİK EYLEM PLANI HAZIRLIK TOPLANTISI” TAMAMLANDI

BAŞBAKAN SUCUOĞLU: “EKONOMİMİZİN VE TOPLUMSAL HAYATIMIZIN KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ DUYDUĞUNU GÖRMEMİZ GEREKİYOR”

Başbakanlık tarafından düzenlenen “Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı Hazırlık Toplantısı” tamamlandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ekonomik örgütler, akadmisyenler ve bürokratların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası kapanış konuşması yaptı.

Lefkoşa Concorde Tower Otel’de yer alan toplantıda yapılan önerileri kamuoyu ile paylaşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, yaklaşık yedi buçuk saat süren toplantıda, çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, çalışmanın içeriği kadar, yöntemin de kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Devletin ekonomi ile doğrudan ilgili bakan ve bürokratları; reel sektörün lider kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile ortak aklı temsil ettiğine inandığı üniversitelerden çok değerli bilim insanları ile biraraya geldiklerini ifade eden Sucuoğlu, “ekonomi için neler yapabileceklerini” konuşmaya başladıklarını söyledi.

“YILLARDAN BERİ BİRİKMİŞ OLAN SORUNLAR, YAPISAL BOZUKLUKLAR VAR”

Sucuoğlu, bugünkü konunun “acil ekonomik önlemler” olduğunu ifade ederek, “Anladığım kadarıyla yıllardan beri birikmiş olan sorunlar, yapısal bozukluklar veya yapılmayı bekleyen işler de ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bu anlamda onların üzerine gitmek, onları ele almak ve çözüme kavuşturmak da acil hale gelmiştir” dedi.

“ÜÇ SEKTÖR İLE ÖZEL OLARAK İLGİLENECEĞİM”

Öneriler arasında bir iki ayda ve özellikle de seçim ortamında yapılması mümkün olmayan ama mutlaka yapılması gereken, bu anlamda aciliyet oluşturan işler gördüğünü, görevler saptadığını ifade eden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Bunlarla doğrudan ilgileneceğim. Bakan arkadaşlarım da ilgilenecekler. Bizim önümüzde ciddi bir seçim süreci olmasına karşın, bürokrasimizi bu amaçla görevlendirecek ve denetleyeceğiz. Bu görevleri de mümkün olan en kısa süre içinde yerine getirmek için çalışacağız.

Bugün burada bir kez daha saptamış olduk ki, ülkemizin turizm, yükseköğretim ve emlak sektörü gelirlerine büyük ihtiyacı vardır. Bu sektörlerimiz Kovid-19 salgınından büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Yükseköğretim sektörümüzü büyük ölçüde geri kazandık. Çarşımız bundan olumlu yönde etkilendi. Turizm sektörümüz az da olsa canlandı. Turizm için yapılabilecek daha çok şey vardır. Emlak sektörümüzün beklentileri de oldukça somuttur ve kısa sürede gelir getirebilecektir.

Bu üç sektörümüz ile özel olarak ilgileneceğim. Bu üç sektörümüzde kısa süre içinde sağlayacağımız başarılar, ekonomiyi döviz kurlarının yükselişine karşı korumak olanağını da verecektir. Bu anlamda da bu üç sektördeki gelişmelere büyük bir dikkat ve enerji harcamak gerektiğini anlıyorum ve ilgileneceğim.”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, turizm ve emlak sektörlerinin, giriş kapılarındaki önlemlerden, seyahat kısıtlamalarından ve bu kısıtlamaların uygulanış yöntemlerinden büyük ölçüde zarar gördüğüne işaret ederek, “Yurda giriş koşulları üzerinde özel olarak çalışacağız” dedi.

Sucuoğlu, esnaf ve zanaatkarların rahatlatılması, ekonomik çarkların dönmesini sağlamak bakımından özel bir önem arz ettiğine de dikkat çekerek, “Hane halkının korunması, aynı zamanda çarşımızın korunması demektir. Arkadaşlarımız çok somut öneriler yapmışlardır. Bunları tek tek inceleteceğim.” İfadelerini kullandı.

Geçmiş hükümetlerin, esnaf ve zanaatkarlar için yetersiz de olsa güzel uygulamalar yaptığını ifade eden Sucuoğlu, bunların devamını nasıl sağlayabileceklerine özel olarak bakacağını söyledi.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Salgının ve yükselen döviz kurlarının olumsuz etkilerini azaltmaya çalışırken, ekonomimizin ve toplumsal hayatımızın köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu da görmemiz gerekiyor.

Bugün, bu dönüşümün ne olması gerektiğine ilişkin görüşler dinledik. Ben özellikle bilişim sektörü ve e-devlet uygulamaları üzerinde duruyorum. Biliyosunuz bu alanda düşündüklerimizi bir günde veya çok kısa süre içinde hayata geçirmemiz mümkün değildir. Ama orta vadede işletmelerimizi de, genel olarak ekonomimizi de verimli hale getirecek olan e-devlet uygulamlarını, bilişim sektörünü harekete geçirecek yatırımları mutlaka yapacağız. Bunları yapamadığımız sürece, mevcudu korumanın da mümkün olmayacağının bilincindeyim. Bu dönüşümü yapmak zorundayız ve yapacağız.”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün toplantıya katılan ve önerileriyle destek veren herkese teşekkür ederek, “Yalnız başımıza hiçbir şey başaramayız. Bunun bilincinde olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.