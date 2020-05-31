Sucuoğlu:  “Dünya çocuklar gülünce güzel“

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNİCEF) 1954 yılında aldığı karar doğrultusunda, çocuklar arasında ortak duygular oluşturulması amacıyla 21 ülkede kutlanan ‘‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’’, çocuk işçiliği , çocukların yaşam ve eğitim standartlarının yükseltilmesi ve daha iyi şartlarda yetiştirilmesi gibi konuların gündeme getirildiği anlamlı bir gündür.

Bugünün çocukları yarının umudu olacak büyüklerdir. Çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi ve değişen yaşam koşullarına uyum sağlamaları için gereken ortamların hazırlanması hepimizin ortak çabası olmalıdır.

Her toplumun geleceği olarak görülen çocuklar sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda her türlü imkândan yararlanma hakkına sahiptir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak görev alanımıza giren tüm hizmetlerde; Sosyal Hizmetler Dairemiz aracılığıyla çocuklarımızın haklarının ve yararının sağlanması ve korunması ilkesini gözetmekteyiz.

Sosyal Hizmetler Dairemiz, çocukların fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimini engelleyecek durumların bulunduğu koşullarda ortaya çıkan sorunları çözmek, olumsuz koşulları ortadan kaldırarak çocukların gelişimi için elverişli koşulları yaratmak amacıyla özveriyle çalışmaktadır.”

Tüm çocukların biyolojik ailelerinin yanında büyümelerinin en büyük arzuları olduğunu belirten Sucuoğlu, Bu nedenle desteğe ihtiyacı olan ailelerin güçlenmesi yönünde ihtiyaçlı ailelere Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla destek verildiğini kaydetti ve şöyle devam etti:

“Ne yazık ki verilen tüm desteklere rağmen bazen olumsuz koşullar nedeniyle bazı çocuklarımız devlet himayesine alınmaktadır.

Risk altında bulunan çocuklarımızın zarar görmeden güvenli bir ortamda yetişmesini sağlamak amacıyla devlet korumasına alıyoruz. Koruma altındaki çocuklarımıza en iyi bakımı vermek ve hizmetlerimizi geliştirmek için bu yıl bir adım atarak ilk kez çocuklarımızı toplum ile daha iyi kaynaştırmak ve hayata hazırlamak amacıyla ev tipi bakım uygulamasını başlattık. Devletin koruması altındaki çocuklarımızın kurum tipi toplu bakımdan ev tipi bakıma geçirilmesi ile ilgili projelerimizin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam edecektir.

Çocukların her türlü riske karşı korunmasını hedefleyen önlemlerin alınması ve çocuk koruma politikalarının geliştirilmesi amacıyla kurumsal bakımın iyileştirilmesi ve ilgili yasal mevzuatların güncellenmesi için; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarımız sürecektir.”

İnsanlığın umudu ve en büyük hazinesi olan çocukların “1 Haziran Dünya Çocuk Günü”nü kutlayan Sucuoğlu, “tüm çocukların yüzünün güldüğü sevgi ve barış dolu daha bir gelecek temenni ediyorum. Çünkü dünya çocuklar gülünce güzel" dedi.



