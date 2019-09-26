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Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti

Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti

26 Eylül 2019 Perşembe 13:49
Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti temsilcilerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, yaptığı konuşmada, Vakıf olarak Dr. Küçük’ün anısını yaşatma ve yeni nesillere aktarma adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, yürüttükleri çalışmalar hakkında Bakan Sucuoğlu’na  bilgi verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu  da, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vakıf yetkililerine teşekkür etti.

Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk Toplumu’nda milli mücadeleyi ilk başlatan, topluma önderlik eden, Kıbrıslı Türklerin bugüne gelmesinde  önemli rolü olan bir toplum  lideri  olduğunun altını çizdi.

Dr. Küçük’ün hekim, gazeteci, siyasetçi ve devlet adamı kimliği ile topluma büyük hizmetler verdiğini de belirten Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük isminin her zaman   yaşatılmaya devam edeceğini vurguladı.

Son Güncelleme: 26.09.2019 17:15
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