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Sucuoğlu: DP ile uzlaşamadık

“NİYETİMİZ BU İŞİ BUGÜN BİTİRMEKTİ AMA FARKLI DÜŞÜNCELER SUNULDU”

16 Şubat 2022 Çarşamba 17:59
Sucuoğlu: DP ile uzlaşamadık

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında, oluşması ‘en muhtemel’ yapılardan olan UBP – DP – YDP koalisyonu konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Bakanlık ve daire pazarlıklarını değerlendirmek üzere ikili bir görüşme gerçekleştiren Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ortak bir paydada buluşamadı.

HP ve CTP ile de görüşmelerini sürdüren UBP’nin Yasa gereği en geç Salı günü hükümet kurma görevini devretmesi gerekiyor.

SUCUOĞLU: “ORTAK BİR PAYDADA BULUŞAMADIK”

Kıbrıs Postası’na konuşan UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ataoğlu ile saat 15.00’te bir görüşme gerçekleştirdiklerini fakat ortak paydada buluşamadıklarını belirtti.

“CTP’YE GÖRÜŞLERİMİZİ YARIN SUNACAĞIZ”

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CTP’nin sunduğu ‘ilkeler’ ile ilgili görüşlerini yarın CTP yönetimine sunacaklarını ifade eden Sucuoğlu, kısa bir süre sonra CTP’den yanıt almayı beklediklerini kaydetti.

“NİYETİMİZ BU İŞİ BUGÜN BİTİRMEKTİ AMA FARKLI DÜŞÜNCELER SUNULDU”

Salı günü, hükümet kurma görev süresinin dolacağını anımsatan Sucuoğlu, “Niyetimiz bu işi bugün bitirmekti ama farklı düşünceler sunuldu. Biz de tekrardan durum değerlendirmesi yapma kararı aldık” dedi.

“HP İLE OLDUKÇA CİDDİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK”

Halkın Partisi ile de “oldukça ciddi bir görüşme” gerçekleştirdiklerini söyleyen Sucuoğlu, “Bizim düşüncemiz farklıydı ama ikili koalisyon konusunda değerlendirmede bulunduk” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETTE OLMAK İÇİN HÜKÜMET KURMAK İSTEMİYORUZ, YOKSA BUGÜN KURARDIK AMA BU BİZİ NEREYE GÖTÜRECEK? 8 AY SONRA YENİ BİR HÜKÜMET?”

“Salı günü devir olabilir” diyen Sucuoğlu, “Sürdürülebilir, ülkeye katkı vereceğine inandığımız bir yapı oluşturmak istiyoruz. Hükümet olmak için hükümet kurmak istemiyoruz. Karşılıklı güven çok önemli. Yoksa hemen kurardık, bugün de kurabiliriz ama bu bizi nereye götürecek? Tekrardan 8 ay sonra yeni bir hükümet? Bunu kendimize, tabanımıza, önemlisi de halka kabul ettiremeyiz. Halkın talebi, uzun vadeli bir hükümettir” şeklinde konuştu.

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