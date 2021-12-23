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Sucuoğlu: “Döviz düşüyor, marketlerdeki fiyatlar da orantılı şekilde inmeye başladı. Denetimler sürüyor”

23 Aralık 2021 Perşembe 19:30
Sucuoğlu: “Döviz düşüyor, marketlerdeki fiyatlar da orantılı şekilde inmeye başladı. Denetimler sürüyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, döviz kurlarına yaşanan düşüşle birlikte marketlerdeki fiyatların da “orantılı bir şekilde yavaş yavaş düşmeye” başladığını belirterek, ülkede piyasa denetimlerinin devam ettiğini söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, partisinin 23 Ocak seçimlerinde hedefinin “tek başına beş yıllık iktidar” olduğunu da ifade ederek, “Seçilmemiz halinde ciddi ekonomik ve teknolojik açılımlara imza atacağız, radikal değişiklikler yapacağız. Hiçbir zaman bir koalisyon hedefimiz olmadı. UBP tek başına beş yıllık iktidar hedefiyle yola çıktı” diye konuştu.

Sucuoğlu, “Seçimlerinden sonra ekonomiye yoğunlaşarak, yeni açılımlarla KKTC’ye sıcak paranın akmasını sağlayacağız. Tüm bunların ön hazırlıkları yapılmıştır. 23’ünden sonra çok hızlı bir şekilde, yabancı yatırımcılar, mülk satışları ve serbest bölge konusunda açılımlar yapacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşması önceliklerimiz arsındadır. Bunu başarırken de parti olarak yeniliğe ışık tutacağız” ifadelerinde de bulundu.

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“Biz göreve geldiğimiz gün itibarı ile ülkede yaşanan tüm sorunlara çözüm üretmek adına çalışmalara başladık” diyen Sucuoğlu, “Dövizde yaşanan yükseliş karşısında vatandaşın kredi borçlarını daha rahat ödemesi adına önemli adımlar atık. Bu yapılan çalışmalarla vatandaşın biraz olsun rahat nefes almasını sağladık” şeklinde konuştu.

Dövizde başlayan ve devam eden düşüşe bağlı olarak, marketlerinde fiyatlarını aşağıya çekeceği beklentisi içerisinde olduklarını belirten Sucuoğlu, “Hatta marketlerin fiyat indirimine yavaş yavaş başladığını da görüyoruz. Bu konuda üzerimize düşen denetim görevini de büyük bir hızla ve titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

Sucuoğlu, “Hedefimiz lokomotif sektörlerimiz olan turizm ve yükseköğrenimin yanı sıra diğer hizmet sektörleri de ekonominin içine katarak ülkeyi kendi kendine yeter hale getirmektir”  diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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Son Güncelleme: 23.12.2021 21:40
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