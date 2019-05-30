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Sucuoğlu DAÜ-PER SEN temsilcilerini kabul etti

Sucuoğlu DAÜ-PER SEN temsilcilerini kabul etti

30 Mayıs 2019 Perşembe 11:10
Sucuoğlu DAÜ-PER SEN temsilcilerini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ-PER SEN) temsilcilerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde konuşan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na  yeni görevinde başarılar dileyerek Bakan’In  sağlık alanında gösterdiği başarıların  çalışma hayatında da devam etmesini temenni etti. 

Uzun süreden beri Hür-iş Federasyonu’na bağlı DAÜ-PER SEN’in  üniversitede  sendikal karmaşa yaşadığının altını çizen Çaluda,  hem yetki konusunda  hem de iş barışının sağlanması hususunda yaşanan  mağduriyetlerle ilgili sıkıntılarını Bakan Sucuoğlu’na aktardı. 

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Kabulde konuşan DAÜ Per Sen Başkanı Erdal Altun da, sendikanın üniversite içinde  yaşadığı yetki karmaşasına değinerek, iki dönemdir  yetki konusunda toplu iş sözleşmelerinde hatalar  yapıldığını ve sendika üzerinde oyunlar oynandığını iddia etti.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde sendikal örgütlenme ilgili  yaşanan sıkıntıların Bakanlığın bilgisine geldiğini kaydetti.

Sucuoğlu,  ilgili taraflarla genel bir değerlendirme yapılacağını ve sorunun çözümü konusunda taraflarla istişare edilerek  çalışma başlatılacağını söyledi. 
 

Son Güncelleme: 30.05.2019 14:30
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