Sucuoğlu DAÜ-PER SEN temsilcilerini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ-PER SEN) temsilcilerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde konuşan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek Bakan’In sağlık alanında gösterdiği başarıların çalışma hayatında da devam etmesini temenni etti.

Uzun süreden beri Hür-iş Federasyonu’na bağlı DAÜ-PER SEN’in üniversitede sendikal karmaşa yaşadığının altını çizen Çaluda, hem yetki konusunda hem de iş barışının sağlanması hususunda yaşanan mağduriyetlerle ilgili sıkıntılarını Bakan Sucuoğlu’na aktardı.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde sendikal örgütlenme ilgili yaşanan sıkıntıların Bakanlığın bilgisine geldiğini kaydetti.

Sucuoğlu, ilgili taraflarla genel bir değerlendirme yapılacağını ve sorunun çözümü konusunda taraflarla istişare edilerek çalışma başlatılacağını söyledi.

