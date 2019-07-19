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Sucuoğlu: “Daha güzel yarınlar için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz”

Sucuoğlu: “Daha güzel yarınlar için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz”

19 Temmuz 2019 Cuma 13:36
Sucuoğlu: “Daha güzel yarınlar için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45 yılında daha güzel yarınlar için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Halkın, Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Bakan Sucuoğlu, 20 Temmuz mesajında şunları kaydetti:
 “Kıbrıs adası için bir dönüm noktası olan 20 Temmuz Barış Harekâtı adada tesis edilen barış, istikrar ve huzurun güvencesi olmuştur. Kıbrıslı Türkler 45 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği iki aşamalı harekâtla özgürlüğüne kavuşmuştur. Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle inanç ve kararlılıkla yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. 
Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı saygı ve hürmetle anarken Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne şükranlarımı sunarım. 
Bu günü Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlamamızı sağlayan, canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimizi saygıyla selamlarım. 20 Temmuz Barış  Harekatı’nın 45 yılında, daha güzel yarınlar için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun.”

Son Güncelleme: 19.07.2019 16:45
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