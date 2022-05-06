banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar-Erhürman görüşmesi tamamlandı
Tatar-Erhürman görüşmesi tamamlandı
Aracında rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
Ani ölüm
Ercan’da 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
1 kişi tutuklandı
Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor
Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor
Şimdi de ‘hangi Türkiye’ tartışmaları!
Şimdi de ‘hangi Türkiye’ tartışmaları!
banner405

Sucuoğlu: “Cumhurbaşkanı hafta sonu değerlendirip, Pazartesi görevlendirme veya belli parti başkanlarıyla görüşme yapabileceğini söyledi”

TATAR- SUCUOĞLU GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

06 Mayıs 2022 Cuma 16:15
Sucuoğlu: “Cumhurbaşkanı hafta sonu değerlendirip, Pazartesi görevlendirme veya belli parti başkanlarıyla görüşme yapabileceğini söyledi”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, hafta sonu değerlendirip, pazartesi günü bir görevlendirme veya tekrar belli parti başkanlarıyla görüşme ihtiyacı olabileceğini kendisine aktardığını belirtti. Sucuoğlu, “Pazartesini bekleyeceğiz, görüntü o” dedi.
UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaklaşık 45 dakikalık görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı ile genel bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı’nın dün 3 bugün de 2 siyasi parti yetkililerini davet ederek, görüşlerini aldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı’nın hafta sonu değerlendirip, pazartesi günü bir görevlendirme veya tekrar belli parti başkanlarıyla görüşme ihtiyacı olabileceğini kendisine aktardığını ifade eden Sucuoğlu, “Pazartesini bekleyeceğiz, görüntü o” dedi.
“7 günde ne değişti?” sorusu üzerine Sucuoğlu, “Herhangi bir şey değişmedi” yanıtını verdi. 
Cumhurbaşkanı’nın değerlendirme yaparak, görevlendirmeyi yapacağını söyleyen Sucuoğlu, “Kendisinin bize ifadesi bu hafta sonu değerlendirip, pazartesi veya salı günü artık bilemiyorum icap ederse tekrar görüşme veya direkt olarak görevlendirme onu Sayın Cumhurbaşkanı kendisi karar verecek” şeklinde konuştu.
“Eğilim nasıl görülüyor ?” sorusuna Faiz Sucuoğlu, görüş alışverişi yaptıklarını, daha önceki görüşmelerden bilgilerin kendisine aktarıldığını anlatarak, kendilerinin de düşüncelerini aktardıklarını belirtti.
“Sizin öngörünüz nedir? Hükümet kurma görevi kime verilir?” soruları ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açıklamasının hatırlatılması üzerine Sucuoğlu, kendilerinin hükümet kurmak için bir deneme yaptıklarını belirterek, güven oylaması öncesinde ortak olacakları iki partinin geri durmayı tercih ettiklerini kaydetti. 
“BİZE YAKIŞMAZ, BANA EN AZINDAN YAKIŞMAZ. BENİM ÖYLE BİR NİYETİM YOK”

banner341
Dostluğun her zaman baki olduğunu ancak prensipleri ve duruşları gereği tekrardan iki partiyle koalisyon ortaklığı için oturup konuşmanın kendilerine yakışmayacağı görüşünü paylaşan Sucuoğlu, “Bana göre bize yakışmaz, bana en azından yakışmaz. Benim öyle bir niyetim yok” diye konuştu. Sucuoğlu, DP ve YDP ile bu çerçevede muhatap olmasının kendi değerlerine ters düşeceğini söyledi.
Hafta sonu muhakkak bazı değerlendirmeler olacağını ifade eden Sucuoğlu, “Sizin bir girişiminiz var mı?” sorusu üzerine, “Yok” yanıtını verdi. Dün gayrı resmi bir resmi toplantı yaptıklarını hatırlatan Sucuoğlu, şöyle devam etti: 
“Genel bir toplantıydı. Doğrusu herhangi bir şekilde hükümet kurma veya bozma veya bir erken seçim değil ama genel anlamdaki düşünceler ortaya kondu. Bana göre de çok yararlı bir toplantıydı ama bir sonuç alma anlamında bir toplantı değildi sadece görüşlerin paylaşıldığı bir toplantı oldu.”
“ARTIK KİŞİ VEYA KİŞİLERİN ÜSTÜNDE BİR DURUM VAR… MEMLEKET”
“UBP içinde başka bir vekile görevlendirme verilirse kabul etmeyeceğinizi daha önce açıklamıştınız ancak öyle bir durum söz konusu olursa tavrınız ne olur” sorusuna UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, şu yanıtı verdi:
“Bunları değerlendirmek lazım… Şimdi artık kişi veya kişilerin üstünde bir durum var burada… Nedir? Memleket, ülke… Ülkenin şu anda durumu belli, ekonomik durumu belli, kriz belli dolayısıyla, ‘ya ben ya da erken seçim’, ‘ya o ya da erken seçim’ veya ‘ben, benden sonrası tufan’ bu bizim temsil ettiğimiz bir düşünce değil. Ama tabi ki önümüzdeki bu birkaç gün içerisinde yapacağımız çalışmalarda hangi noktaya varırız onu bilemiyorum. Onu hep birlikte göreceğiz.”
Sucuoğlu, DP ve YDP’yi tekrar ziyaret edip, hükümet kurmanın doğru ve etik bir yaklaşım olmayacağını da yineledi.
Kendisine değil de  başka bir milletvekiline hükümet kurma görevi verileceği iddialarıyla ilgili  ise Sucuoğlu, konunun  UBP Parti Meclisi ve Meclis Grubu’nda  görüşüleceğini, hep birlikte ortak paydada buluşacaklarını kaydetti.
“Gönlünüzden geçen bir isim var mı?” sorusuna Sucuoğlu, “Yok, şu anda öyle bir şey yok” yanıtını verdi.
UBP MYK’da alınan tavsiye kararının hatırlatılması üzerine Faiz Sucuoğlu, “CTP’nin anladığım kadarıyla kapıları kapatmış olması bugünkü demeci tabi bazı değerlendirmeleri tekrardan yapma zorunluluğu getiriyor” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 06.05.2022 18:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tatar: “En kısa sürede hükümetin oluşumuna yönelik gerekli görevlendirmeyi yapacağım”
Tatar: “En kısa sürede hükümetin oluşumuna yönelik gerekli görevlendirmeyi yapacağım”
Amcaoğlu, yakıt değişim bedelinin kaldırılması için Bakanlar Kurulu’na öneri getirileceğini açıkladı
Amcaoğlu, yakıt değişim bedelinin kaldırılması için Bakanlar Kurulu’na öneri getirileceğini açıkladı
62 öğrenci ile 12 öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı
62 öğrenci ile 12 öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı
Hava durumu..
Hava durumu..
Tatar, Sucuoğlu’nu kabul etti
Tatar, Sucuoğlu’nu kabul etti
Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta yarın elektrik kesintileri olacak
Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta yarın elektrik kesintileri olacak
Yerli Un Üreticileri İnisiyatifi’nden açıklama
Yerli Un Üreticileri İnisiyatifi’nden açıklama
SÜTEK: “Süt bedellerinin geriye kalan yüzde 10’u bugün ödendi”
SÜTEK: “Süt bedellerinin geriye kalan yüzde 10’u bugün ödendi”
Trafik işaret levhaları yenileniyor
Trafik işaret levhaları yenileniyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim