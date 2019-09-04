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Sucuoğlu: “Çalışma hayatı ile ilgili ciddi değişikliklerin arifesindeyiz”

Sucuoğlu: “Çalışma hayatı ile ilgili ciddi değişikliklerin arifesindeyiz”

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:55
Sucuoğlu: “Çalışma hayatı ile ilgili ciddi değişikliklerin arifesindeyiz”

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SUCUOĞLU, KKTC TELSİM  YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ

“DİJİTAL SEKTÖRDE ÖNÜMÜZÜ AÇACAK  BİR PROJEYİ  BAŞLATMA ARİFESİNDEYİZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Faiz Sucuoğlu, çalışma  hayatı ile ilgili ciddi değişikliklerin arifesinde olduklarını; bilgisayar yazılım ve kullanımı  ile ilgili dijital sektörde önlerini açacak  bir projeyi de yakında başlatacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Faiz Sucuoğlu, Telsim Genel Müdürü  Cenk Alper ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ı kabul ederek  görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Alper, KKTC Telsim olarak, adanın geleceğinde  dijital dönüşüme iz  bırakmayı hedeflediklerini belirterek , bu yönde  öncülük edecek gençlere istihdam sağlamanın da en büyük arzuları olduğunu  kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, bu konu ile ilgili ciddi projeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, dijital alanda işbirliği yapabilmenin önemini vurguladı. Sucuoğlu bir üniversitenin ortaokul ve lise öğrencilerinden başlayarak, bilgisayar yazılım ve kullanımı  ile ilgili dijital sektörde önlerini açacak  bir projeyi  başlatma arifesinde olduklarını kaydetti.

Sucuoğlu söz konusu  programa ve  katılacak gençlere ciddi bir finansal destek sağlanacağını dile getirdi.

Sucuoğlu , “Bu  bizi  heyecanlandırıyor.  İnşallah  bunu  daha  geniş bir şekilde yayacağız ve dünyada ses getirecek çocuklar yetiştireceğiz. Cazibeyi artırmak önemli. Proje  bazında vereceğimiz desteklerle bunu sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu  yönde protokolü imzalama aşamasındayız” dedi.

“ÇALIŞMA  HAYATI İLE İLGİLİ CİDDİ DEĞİŞİKLİKLERİN ARİFESİNDEYİZ”

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Bakanlığa bağlı  birçok tüzük ve yasa tasarısının hemen  bittiğini  de anlatan Sucuoğlu, çalışma  hayatı ile ilgili ciddi değişikliklerin arifesinde olduklarının altını çizdi. Sucuoğlu, üç tane tüzük ile birlikte inşaat sektöründe Avrupa Birliği standartlarının, altı ay içinde yakalanacağını  kaydetti.

“ENGELLİ VATANDAŞLAR VE KORUYUCU AİLELERE KATKI”

Özel sektörde çalışan engelli vatandaşların, 48 ay boyunca primlerinin de  üstlenileceğini, asgari ücretin de yüzde 80’inin ödeneceğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, diğer yandan  yeni bir başka tüzük ile  birlikte koruyucu ailelerin ne kadar katkı alacağı tartışmasının tarih olduğunu  belirtti.

Sucuoğlu, bunun artık asgari ücrete bağlı olarak bilineceğini ifade etti.

“AF İLE İLGİLİ YASA  BİTTİ, HERŞEY HAZIR, MECLİS’İ  BEKLİYORUZ”

Af ile ilgili çalışmalara da değinen Sucuoğlu, yasanın bittiğini herşeyin hazır olduğunu Meclisi beklediklerini vurguladı.

Sucuoğlu, “Amacımız bunu Bakanlar Kurulu’ndan geçirmekti ama yasa olduğu için bir sıkıntı yaşanmaması adına Ekim ayına kaldı. Kanayan bir yara olan  kayıt dışılığı, büyük oranda, çıkarılacak af ve tüzüklerle sorunun  kaynağını kurutma yönünde adımlar atıyoruz. Her şey hazır Meclis’i  bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

“GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA SONA YAKLAŞILIYOR”

Yıllardır konuşulan Genel Sağlık Sigortası ile ilgili de sona gelindiğini  belirten  Sucuoğlu, birkaç  ay içinde genel sağlık  sigortasını  Meclise  getirecek duruma geleceklerini de kaydetti.  

Son Güncelleme: 04.09.2019 14:25
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