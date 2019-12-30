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Sucuoğlu: “Çalışma yaşamında mevcut sıkıntıları aşma yönündeki iyi niyetli yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz”

Sucuoğlu: “Çalışma yaşamında mevcut sıkıntıları aşma yönündeki iyi niyetli yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz”

30 Aralık 2019 Pazartesi 14:45
Sucuoğlu: “Çalışma yaşamında mevcut sıkıntıları aşma yönündeki iyi niyetli yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz”

SUCUOĞLU: “ÇALIŞMA YAŞAMINDA MEVCUT SIKINTILARI AŞMA YÖNÜNDEKİ İYİ NİYETLİ YAKLAŞIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, çalışma yaşamında mevcut sıkıntıları aşma yönündeki iyi niyetli yaklaşımlarını sürdürerek, çözümler bulmaya devam edeceklerine işaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, 2020 yılının, ülke ekonomisini yükseltmek ve Kıbrıs Türk halkının refahını sağlamak amacıyla Bakanlık olarak çalışmalarını yoğun olarak sürdürecekleri,  gelişen ve büyüyen güçlü KKTC için önemli bir yıl olacağını vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nun yeni yıl mesajı şöyle;
"Acı ve tatlı gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bırakırken, yeni umut ve beklentilerle 2020 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. 2020 yılının, daha güzel ve daha güçlü bir ülke yaratma hedefiyle, halkımızın refah seviyesini artıracak projelerimizin birer birer hayata geçeceği bir yıl olması en büyük beklentimizdir.    

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2019 yılında, kayıt dışılığın önüne geçilmesi, , sertifikalı işgücünün yetişmesi ve işsiz KKTC vatandaşlarının işgücü piyasasına dahil edilmesi amacıyla önemli projeler gerçekleştirdik, ilgili paydaşlarla önemli protokollere imza attık.
Bakanlığımıza bağlı  Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ndeki  otomasyon sistemini  güçlendirerek vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet vermenin önündeki  engelleri azalttık. 
İş Sağlığı ve güvenliği alanında,  İnşaat İşlerinde İSG Tüzüğü, İSG Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğ ile İşyerinde Risk Değerlendirilmesi Esasları Tüzükleri hayata geçirerek,  yasal mevzuatta yaşanan eksiklikleri giderdik.
Genel sağlık sigortası uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla,  Türkiye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız mutabakat zaptı çerçevesinde, sağlık alanında tam otomasyona geçilmesi amacıyla alt yapı çalışmalarına başladık. İşveren ve işçilerin buluşacağı İŞ-BUL sisteminin tüm alt yapı çalışmalarını tamamlayarak pilot uygulamaya geçtik.
Yeni yılda da,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için disiplinli ve üretken bir şekilde daha çok çalışmaya devam edeceğiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle,  tüm halkımızın yeni yılını kutlar, başta Ülkemiz ve Anavatan Türkiye olmak üzere; 2020 yılının bütün insanlık için huzur, refah, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir yıl olması temennisiyle, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."

Son Güncelleme: 30.12.2019 17:55
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