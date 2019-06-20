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Sucuoğlu: “Çalışma yaşamı için genel af düşünüyoruz”

Sucuoğlu: “Çalışma yaşamı için genel af düşünüyoruz”

20 Haziran 2019 Perşembe 14:20
Sucuoğlu: “Çalışma yaşamı için genel af düşünüyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalışma yaşamı için genel af düşündüklerini söyledi.
UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, TV Güneş’e konuk oldu ve bakanlığa geldiği günden bu güne yaptığı çalışmalar yanında Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu.
“KAYIT DIŞILIĞIN ORANI YÜZDE 20.44”
Sucuoğlu, veriler ışığında kayıt dışılığın yüzde 20.44’e çıktığını ve bu rakamın çok yüksek olduğunu, her 5 kişiden birinin kayıt dışı olduğunu vurguladı.
Bu durumun iki sakıncası olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, “Birinci sıkıntı; bir insanın kayıt dışı olmasıdır, insani anlamda sıkıntıdır, örneğin sağlıkta sıkıntı yaşasa gidebileceği bir hastane yoktur ve para ödemek zorunda kalacaktır. Bir de devlet açısında sıkıntı vardır, buradaki en büyük amaçladığımız nokta, bu rakamı aşağılara çekebilmektir” ifadelerini kullandı.
Bu sorunu minimize etmek için çalışma içinde olduklarının altını çizen Sucuoğlu, geniş kapsamlı çalışma içerisinde olduklarını, Ekim ayı başında Meclis Komitesi’ne gidecek şekilde genel affı çıkarmayı düşündüklerini söyledi. 
“İNSAN KAÇAKÇILIĞI NOKTASINA GELMİŞ”
Sucuoğlu, bazı formüller düşündüklerini de belirterek, Ercan Havalimanı’nda ciddi kontrol sistemi yaratmak istediklerini ifade etti.
Mevcut yapının geçen süreçte insan kaçakçılığı noktasına geldiğini vurgulayan Sucuoğlu, gurupların oluştuğunu ve bu gurupların farklı ülkelerden insanları getirerek çalıştırdıklarını kaydetti.
“PRİMİNİ DÜZGÜN YATIRANA MÜKAFAT”
Kayıt dışılığı kontrol altına aldıktan sonra primleri düzgün yatıran işverenlere mükafatlarının olacağını kaydeden Sucuoğlu, “Düzgün yatırım yapanların isimlerini de ilanlarla halka sunacağız. Kayıt dışılığı kontrol altına alma hedefimiz var” dedi.

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“YARISINI BİZ ÖDEYECEĞİZ”
Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Sucuoğlu, şunları kaydetti: 
“Sağlık Bakanlığı döneminde de üzerinde çalıştığımız bir konuydu, geldiğimiz gün itibariyle önümüze getirdik, bir şeyler yapılmaya çalışıldı, ama istediğimiz şekilde gitmedi ama hızlandıracağız. Yıl sonuna kadar bakanlığımızı ilgilendiren kısmı bitireceğiz. Şu an Tabipler Birliği ile görüşme olacak. Genel sağlık sigortasına gidecek yolun ilk adımını atıyoruz, radyolojik tetkikler konusunda bunu sigortalılara açıyoruz. Örneğin MR çektiniz ve ücreti 100 TL. Bunun yarısını biz ödüyoruz. Tüm sigortalılar istediği yerde muayene olacak. Üçüncü aşama da ameliyatlar gelecek. Peyderpey adımlarımızı atacağız” 
“ENVANTERİ ÇIKACAK”
Gündemin bir başka önemli maddesi olan Maraş ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “Maraş bölgesi büyük oranda vakıfların elinde olan toprak parçasıdır. İngiliz döneminde İngiliz gayri yasal bir şekilde tapu çıkardı ama orijinal olarak bu topraklar Osmanlıdan kalan vakıf malıdır. Şimdi envanteri çıkacak. Bu açılımdır. Bu peyderpey açılımlar yapılacak, belki de ileride bizim kontörlümüzde güneyden ve bizden yerleşme olabilir” ifadelerini kullandı. 
“50 YILIMIZ GİTTİ”
Kıbrıs konusuna ilişkin Sucuoğlu, federasyon derken 50 yılın gittiğini, adada 2 ayrı din, dil ve ırkın olduğunu, buna rağmen aynı çatı altına zorla sokulmaya çalışıldığını söyledi.
Bu durumu “akıntıya karşı kürek çekmek” olarak niteleyen Sucuoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Dünyada en uzun süren görüşmelerin bir tanesidir. Çekoslovakya kadife ayrılık yaşadı ama elçisi burada iki tarafı zorla bir çatı altına sokmaya çalışıyor. Zoraki anlaşma iç huzuru bozar. Biz sanki 74’ten beri defansta oynadık, hiç atak yapmadık, şimdi bizim atak yapma zamanımız. 50 yıllık sürenin kaybı büyük oldu, bir 50 yıl daha bekleyecek durum yoktur. Başka alternatif çözümlerin masada olması lazım, muhatabımız da anlaması lazım. Anavatan olmasa büyük sıkıntılar yaşayacağız, belki de azınlığı kabul etmemiz gerekecek. Bizim için önemli olan arkamızda duran 82 milyon Türkiye. Filistin’e bakın, İsrail sürekli tokat atıyor, çünkü arkalarında biri yok. Garantörlüğü konuşmayalım bile. Halkımız da aynı fikirde.” 

 

Son Güncelleme: 20.06.2019 17:41
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