Sucuoğlu: Çalışma affı hazır...

BRT’de yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Haber Merkezi’ programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 2018 Yılı Kayı Dışı İş Gücü’nün yüzde 20,44 olduğunu söyledi.

Bunu dikkate alarak ‘çalışma affı’ hazırladıklarını açıklayan Sucuoğlu, Meclis’in açılmasıyla hemen gündeme geleceğini ve yasalaştıracaklarını söyledi.

Sucuoğlu bunu bir muhacaret affı olmadığını, halen KKTC’de bulunan 3. Ülke kayıtdışı işçileri kapsadığını ifade etti.

Sucuoğlu, bugünden itibaren Çalışma izni başvurularının online yapılabileceğini de açıkladı.

Faiz Sucuoğlu, “2008’den beri yapılmayan Engelli İstihdamını da 2020’de yapacağız…” dedi.