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Sucuoğlu:''Bu kadar abuk sabuk suçlama olmaz''

Başbakan Faiz Sucuoğlu, tartışmalarla anılan ‘Belediye Reformu’ konusunda geçtiğimiz hafta Meclis kürsüsünden yapmış olduğu “Oy birliği ile Anayasa’yı ihlal edecektik, şimdi oy çokluğu ile ihlal ediyoruz” açıklamasıyla ilgili “Ben böyle bir şey söylemedim. Bu kadar abuk sabuk suçlama olmaz” dedi.

05 Nisan 2022 Salı 12:34
Sucuoğlu:''Bu kadar abuk sabuk suçlama olmaz''

Başbakan Faiz Sucuoğlu, tartışmalarla anılan ‘Belediye Reformu’ konusunda geçtiğimiz hafta Meclis kürsüsünden yapmış olduğu “Oy birliği ile Anayasa’yı ihlal edecektik, şimdi oy çokluğu ile ihlal ediyoruz” açıklamasıyla ilgili “Ben böyle bir şey söylemedim. Bu kadar abuk sabuk suçlama olmaz” dedi.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin “Farkındasınız ve biliyorsunuz ki Anayasa’ya aykırı hareket ediyorsunuz. Başbakan daha geçen hafta Meclis kürsüsünden Anayasa’yı oy çokluğu ile ihlal edeceğini söyledi” sözleri üzerine Sucuoğlu, “böyle bir şey söylemedim” diyerek tepki gösterdi:

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“Hayır, öyle bir şey yok. Yine yanlış konuşuyorsun. Söylediğim şu; tekrarlıyorum: Parti başkanlarıyla toplandık ve dedik ki böyle bir kararı birlikte verebilir miyiz, oy birliğiyle olursa olabilir, oy birliği olmazsa olmaz dedik. Ben böyle bir şey söylemedim. Bu kadar abuk sabuk suçlama olmaz.”

Kaynak : Kıbrıs Postası

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Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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