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Sucuoğlu BRT’ye konuştu
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Sucuoğlu BRT’ye konuştu

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüşmeleri, BRT Canlı Yayını'nda değerlendirdi.

13 Ocak 2022 Perşembe 10:18
Sucuoğlu BRT’ye konuştu

Ankara’da 2 gündür çok sıcak bir karşılama ve ağırlama gördüklerini belirten Sucuoglu, ortaya koydukları görüşlere destek bulduklarını vurguladı.

Sucuoğlu, “ Gerek Sayın Erdoğan gerekse de Sayın Fuat Oktay ile oldukça samimi bir ortamda görüştük. Ayrı ayrı bir saati aşkın görüşmelerimiz oldu. Sıcak karşılama ve evsahipliği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sucuoğlu, “ Ekonomik durum, yatırımlar, 23 Ocak’tan sonra yapılacak olan çalışmalar, pandemi nedeniyle ekonomik daralma süreci… Detaylı anlattık. Biz bu göreve talip olurken, bir şey bizim için çok önemlidir. Seçilme gailemiz olmadan, kelle koltukta yürüyeceğiz. Başka bir yolu yoktur. Radikal kararlar almak için bu göreve geleceğiz. Alamasak da çantamızı alır gideriz. Bu kadar net. Bunları anlattım. Geçici süre yardım isteyeceğiz ama bu da çok uzun sürmeyecek. Nihai hedefimizi belirledik. KKTC’yi kendi ayakları üzerinde durdurmayı başaracağız. Ya başaracağız ya başaracağız. Bu kararlılığımıza çok büyük destek verdiler”diye konuştu.

Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde 3 unsurun öne çıktığına işaret ederek, “Siyasi istikrar, ekonomik istikrar, sosyal istikrar… Bunlar birbirini tamamlayan 3 faktör. Bizim insanımız, kimseden aşağı değil. İnsan kaynağımız mevcuttur… Ama siyasi istikrar yoktur. Bütün bunları konuştuk. İnşallah 23 Ocaktan sonra da istikrarlı 5 yıllık bir hükümet olur. Çünkü İnsanımızın buna ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

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Bundan sonraki süreçte daha sık görüşme kararı aldıklarını belirten Sucuoğlu, “ Artık bir ayağımız Ankara’da olacak” dedi.

Sucuoğlu, “ Hükümeti kurduktan sonra mali protokolü konuşmak için yeniden buraya geleceğiz. Daha teknik çalışmalar olacak. Yapabileceklerimizi açıkça söyleyeceğiz. Yapmakta sıkıntı çekeceğimizi şeyler olursa da boşuna metne koyup altına imza atmayacağız. Yapabileceksek, yapacağız ve imzamıza sahip çıkacağız. Yapamasak da söyleyeceğiz” Diye konuştu.

Sucuoğlu, “ 23 Ocaktan sonra derdimize deva olacak adımlar Anavatan Türkiye’nin desteğiyle atılacak. Altını çizeyim. Hedefimiz net… 10-12 ay içinde kendi ayakları üzerinde duracak bir ekonomiyi yaratmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu şu ifadeleri de kullandı:

Düşüncelerimizi Kıbrıs’ta olduğu gibi burada aynen paylaştık. Büyük bir destek bulduk. Özellikle, ekonomik anlamda ve siyasi anlamda atılacak adımlarla ilgili planlarımızı, programlarımızı ifade ettik. Biz kararlıyız. Radikal kararlar almak adına kararlıyız. Anavatan Türkiye ile ortak düşüncemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kendi ayakları üzerinde duran bir cumhuriyet yapmak istiyoruz. Dolayısıyla Anavatan Türkiye’mizin desteği hem bilgi anlamında hem insan kaynağı anlamında hem de maddi katkı anlamında önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Görüşlerimize büyük karşılık bulduk. Buraya çok heyecanlı geldik. Çok daha motive ve heyecanlı dönüyoruz. Biz hemen geriye dönüp 23 Ocak’taki seçimlere hazırlanacağız. Tek başına hükümeti kurup, emin adımlarla KKTC’nin geleceğini planlamaya başlayacağız.

Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Konusunda da tam bir uyum içinde olduklarını vurgulayan Sucuoğlu, iki eşit egemen ortaklık tezini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Sucuoğlu, Kıbrıs Konusunda önümüzdeki süreçte önemli gelişmeler olabileceğini sözlerine ekledi.

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