Sucuoğlu: “Aşımız var, aşı yaptırmak isteyen insanımız yok. Böyle bir tezat olamaz”

“1 AŞILIYA KARŞI 12 AŞISIZ VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ.. AŞILI HASTALAR 6 VEYA 5 GÜNDE, AŞISIZLAR 15 GÜNDE HASTANEDEN ÇIKIYOR”

SUCUOĞLU, KIBRIS TÜRK TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ HEYETİYLE TAŞIMACILIKTAKİ SORUNLARI KONUŞTU

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC’de binlerce insanın aşı konusunda hala hassasiyet göstermediğini belirterek, “Aşımız var, aşı yapmak isteyen insanımız yok. Böyle bir tezat olamaz” dedi. Aşı olmayan vatandaşlara da “Lütfen bir an evvel gidin, aşınızı yaptırın, sevdiklerinizi ve çevrenizi tehlikeye atmayın” çağrısı yapan Sucuoğlu, aşılanmama durumunun devam etmesi halinde çok daha ağır yaptırımlar yapmak zorunda kalacaklarını söyledi. Sucuoğlu, “Birinin özgürlüğü, diğerinin özgürlüğünü içine alıyorsa bu tehlikelidir ve kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu, Menteş Aytaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) heyetini kabul etti.

TAŞIMACILIK SORUNLARI KONUŞULDU

Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde, birliğin sektörle ilgili sıkıntılarını ve taleplerini içeren mektup da Başbakan Sucuoğlu’na iletildi.

Mektupta, akaryakıt zammı ve TL’nin döviz karşısında kaybettiği değer kaybına işaret edilerek, tüm giderlerde artış meydana geldiği belirtildi.

En erken zamanda toplu taşıma ücretlerine gerekli artışın yapılması istenen mektupta, mazotun taşımacılara, fonsuz ve vergisiz verilmesi de talep edildi.

SUCUOĞLU

Başbakan Faiz Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Türk Lirası’nın değer kaybının, taşımacılar dahil, belli sektörlerde ciddi bir sıkıntı yarattığını kaydederek, bu konuda ilk adımı attıklarını ifade etti ve hükümetin 4 maddelik tedbirini hatırlattı.

“Bir laf vardır. Akmasa da damlar misali ufak da olsa katkı sağlamaya çalıştık” diyen Sucuoğlu, pandemi sürecinde en büyük sıkıntıyı yaşayan sektörlerden birisinin ulaşım olduğunu söyledi.

Bundan sonraki süreçte birlikte ne yapılabileceğini konuşacaklarını, taşımacılardan alacakları öneriler ve olanaklar çerçevesinde çözüm üretecekleri görüşünü belirten Başbakan Sucuoğlu, özellikle seçimden sonraki süreçte yeni atılımlarla birlikte bir canlanma ve yaklaşık 2 yıldır çekilen sıkıntıların arkada bırakılacağını kaydetti.

Bunun için ekonominin canlanması gerektiğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, “Yeni sektörlerin şu andaki lokomotif sektörlere katkı ve ilave edilmesi gerekiyor. Bütün çalışmalarımız bu yöndedir” dedi.

Bazı yasal çalışmaları hazırladıklarını da kaydeden Sucuoğlu, seçimden hemen sonra zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde sıcak paraya ulaşma ve buna bağlı olarak Maliye’nin güçlenmesinin önemine dikkat çekti.

Diğer sektörlerin de ciddi sıkıntı yaşadığını ifade eden Sucuoğlu, Maliyede gerekli birikim olmadığında bu gibi krizlerde ekonominin kırılgan olduğunu söyledi. “Biz bunu yaşadık” diyen Başbakan Sucuoğlu, “KKTC ekonomisi kırılgan” dedi. Bunu güçlendirmek için çalışacaklarını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, ilerleyen yıllarda karşılaşılacak krizde sektörleri ve ekonomiyi ayakta tutmanın çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

“Güçlü bir maliye, güçlü bir para birikimi, güçlü bir kasa” vurgusu yapan Başbakan Sucuoğlu, bunların başarılmasının önemini belirtti.

Para olduğunda sıkıntılı sektörlere can suyu verildiğini ifade eden Sucuoğlu, pandemi başladığında az da olsa birikim olduğunu, destek verildiğini hatırlatarak, ondan sonraki süreçte kaynağın bittiğini veya azaldığını kaydetti.

Ekonomiyi sırtlayan esnafın, özel sektörün dara düşmesiyle vergi anlamında geriye dönüşte sıkıntı yaşandığını anlatan Başbakan Sucuoğlu, “Bizdeki ekonomi, özel sektörden, çalışandan alırsın, üzerine iki tane lokomoitif sektörden gelen sıcak parayı eklersin, memuru ve emekliyi ödersin, onlar çarşıyı besler, çarşı maliyeyi besler… Bu döngü böyle devam ederdi” ifadelerini kullandı. Pandemide çarkın bir iki yerden dişlerinin koptuğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, çarkın döndüğünü ancak çok zor döndüğünü söyledi.

Öğrencilerin gelmeye başlamasıyla sektörlerin kıpırdama olduğunu ancak kendileri için turizmin çok önemli olduğunu dile getiren Başbakan Sucuoğlu, “Turizmde arzu ettiğimiz noktalarda değiliz, çok çok gerilerdeyiz” şeklinde konuştu.

Turizme de çare üretmek gerektiğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Biz uzun süre bu virüsle yaşamayı öğreneceğiz, belki de uzun yıllar” vurgusu yaptı.



AŞI OLUN ÇAĞRISIBundan sonraki süreci, ekonomiyi ve açılımları bunu göz önünde bulundurarak yapmaları gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, aşı konusunda çağrı yaptı.“Aşımız var, aşı yaptırmak isteyecek insanımız yok. Böyle bir tezat olamaz” diyen Başbakan Sucuoğlu, KKTC’de binlerce insanın aşı konusunda hala hassasiyet göstermediğini söyledi.“İnanılacak gibi değil ama öyle” diyen Sucuoğlu, bu nedenle hastane ve yoğun bakımın dolduğunu anlattı.Aşısız insanların buna hakkı olmadığını dile getiren Sucuoğlu, “Kimsenin hakkı yoktur bu kadar aşılanmış, kendini koruyan insanları sorumsuzca tehlikeye sokmaya” diye konuştu.1 aşılıya karşı 12 aşısız vatandaşın hayatını kaybettiğinin altını çizen Sucuoğlu, aşılı hastaların 6 veya 5 günde hastaneden çıktığını, aşısızların 15 günde çıktığını, çıktıktan sonra bir buçuk ay kendilerini toparlama sürecine ihtiyaç duyduğunu belirtti.Buna rağmen hala “Ben aşı yapmam” diyerek, ısrar etmenin sorumsuzluk olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Lütfen vatandaşımız aşı konusunda hassasiyet göstersin, aşısını yaptırsın” dedi.KAPANMA TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİAşı yaptırmayanlardan dolayı hastane ve yoğun bakım dolarsa, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağına dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, “Zaten can çekişiyor her taraf… Bu kadar sorumsuzluk olabilir mi” diye sordu.Aşı yaptırmayan kişilerin kendisini üzdüğünü dile getiren Başbakan Sucuoğlu, “300 bine yakın küçücük bir nüfusumuz var, biz hala aşıyı konuşuyoruz” dedi.Aşının ne zaman istense Anavatan Türkiye’den geldiğini, hatta eksilmeden geldiğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, aşılanmama durumunun devam etmesi halinde çok daha ağır yaptırımlar yapmak zorunda kalacaklarını kaydetti.“Birinin özgürlüğü, diğerinin özgürlüğünü içine alıyorsa bu tehlikelidir ve kabul edilemez” diye konuşan Başbakan Sucuoğlu, ağır tedbirler almak zorunda kalmak istemediklerini kaydetti. Aşı yaptırmayan vatandaşlara seslenen Sucuoğlu, “Lütfen bir an evvel gidin, aşınızı yaptırın, sevdiklerinizi ve çevrenizi tehlikeye atmayın” dedi.AYTAÇMenteş Aytaç da, Başbakan Sucuoğlu’na nezaket ziyareti yaparak, toplu taşımacılığın içinde bulunduğu zorlukları anlatmak istediklerini belirtti.Dövizin patlaması ve akaryakıta gelen zamların taşımacıları zor durumda bıraktığına dikkat çekerek, sorunlara birlikte çözüm aranması talebini dile getiren Aytaç, yeni hükümete ve Başbakan Sucuoğlu’na hayırlı olsun dileklerini de iletti.Aytaç, herkese aşı yaptırması çağrısında da bulunarak, bir kapanmayı daha kaldıramayacaklarını vurguladı.