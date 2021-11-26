banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
“Halk sağlığı her şeyden önemli”
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan söylediler söylemeye de devam edecekler!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan...
Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Ülkeye girişte yeni kural!
banner404

Sucuoğlu: “Aşımız var, aşı yaptırmak isteyen insanımız yok. Böyle bir tezat olamaz”

26 Kasım 2021 Cuma 20:30
Sucuoğlu: “Aşımız var, aşı yaptırmak isteyen insanımız yok. Böyle bir tezat olamaz”

“1 AŞILIYA KARŞI 12 AŞISIZ VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ.. AŞILI HASTALAR 6 VEYA 5 GÜNDE, AŞISIZLAR 15 GÜNDE HASTANEDEN ÇIKIYOR”
SUCUOĞLU, KIBRIS TÜRK TOPLU TAŞIMACILAR BİRLİĞİ HEYETİYLE TAŞIMACILIKTAKİ SORUNLARI KONUŞTU

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC’de binlerce insanın aşı konusunda hala hassasiyet göstermediğini belirterek, “Aşımız var, aşı yapmak isteyen insanımız yok. Böyle bir tezat olamaz” dedi. Aşı olmayan vatandaşlara da “Lütfen bir an evvel gidin, aşınızı yaptırın, sevdiklerinizi ve çevrenizi tehlikeye atmayın” çağrısı yapan Sucuoğlu, aşılanmama durumunun devam etmesi halinde çok daha ağır yaptırımlar yapmak zorunda kalacaklarını söyledi. Sucuoğlu, “Birinin özgürlüğü, diğerinin özgürlüğünü içine alıyorsa bu tehlikelidir ve kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Başbakan Sucuoğlu, Menteş Aytaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) heyetini kabul etti.

TAŞIMACILIK SORUNLARI KONUŞULDU

Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde, birliğin sektörle ilgili sıkıntılarını ve taleplerini içeren mektup da Başbakan Sucuoğlu’na iletildi. 
Mektupta, akaryakıt zammı ve TL’nin döviz karşısında kaybettiği değer kaybına işaret edilerek, tüm giderlerde artış meydana geldiği belirtildi.
En erken zamanda toplu taşıma ücretlerine gerekli artışın yapılması istenen mektupta, mazotun taşımacılara, fonsuz ve vergisiz verilmesi de talep edildi.  
SUCUOĞLU
Başbakan Faiz Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Türk Lirası’nın değer kaybının, taşımacılar dahil, belli sektörlerde ciddi bir sıkıntı yarattığını kaydederek, bu konuda ilk adımı attıklarını ifade etti ve hükümetin 4 maddelik tedbirini hatırlattı.
 “Bir laf vardır. Akmasa da damlar misali ufak da olsa katkı sağlamaya çalıştık” diyen Sucuoğlu, pandemi sürecinde en büyük sıkıntıyı yaşayan sektörlerden birisinin ulaşım olduğunu söyledi. 
Bundan sonraki süreçte birlikte ne yapılabileceğini konuşacaklarını, taşımacılardan alacakları öneriler ve olanaklar çerçevesinde çözüm üretecekleri görüşünü belirten Başbakan Sucuoğlu, özellikle seçimden sonraki süreçte yeni atılımlarla birlikte bir canlanma ve yaklaşık 2 yıldır çekilen sıkıntıların arkada bırakılacağını kaydetti. 
Bunun için ekonominin canlanması gerektiğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, “Yeni sektörlerin şu andaki lokomotif sektörlere katkı ve ilave edilmesi gerekiyor. Bütün çalışmalarımız bu yöndedir” dedi.
Bazı yasal çalışmaları hazırladıklarını da kaydeden Sucuoğlu, seçimden hemen sonra zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde sıcak paraya ulaşma ve buna bağlı olarak Maliye’nin güçlenmesinin önemine dikkat çekti.
Diğer sektörlerin de ciddi sıkıntı yaşadığını ifade eden Sucuoğlu, Maliyede gerekli birikim olmadığında bu gibi krizlerde ekonominin kırılgan olduğunu söyledi. “Biz bunu yaşadık” diyen Başbakan Sucuoğlu, “KKTC ekonomisi kırılgan” dedi. Bunu güçlendirmek için çalışacaklarını dile getiren Başbakan Sucuoğlu, ilerleyen yıllarda karşılaşılacak krizde sektörleri ve ekonomiyi ayakta tutmanın çabası içerisinde olacaklarını söyledi.
“Güçlü bir maliye, güçlü bir para birikimi, güçlü bir kasa” vurgusu yapan Başbakan Sucuoğlu, bunların başarılmasının önemini belirtti.
Para olduğunda sıkıntılı sektörlere can suyu verildiğini ifade eden Sucuoğlu, pandemi başladığında az da olsa birikim olduğunu, destek verildiğini hatırlatarak, ondan sonraki süreçte kaynağın bittiğini veya azaldığını kaydetti.
Ekonomiyi sırtlayan esnafın, özel sektörün dara düşmesiyle vergi anlamında geriye dönüşte sıkıntı yaşandığını anlatan Başbakan Sucuoğlu, “Bizdeki ekonomi, özel sektörden, çalışandan alırsın, üzerine iki tane lokomoitif sektörden gelen sıcak parayı eklersin, memuru ve emekliyi ödersin, onlar çarşıyı besler, çarşı maliyeyi besler… Bu döngü böyle devam ederdi” ifadelerini kullandı. Pandemide çarkın bir iki yerden dişlerinin koptuğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, çarkın döndüğünü ancak çok zor döndüğünü söyledi.
Öğrencilerin gelmeye başlamasıyla sektörlerin kıpırdama olduğunu ancak kendileri için turizmin çok önemli olduğunu dile getiren Başbakan Sucuoğlu, “Turizmde arzu ettiğimiz noktalarda değiliz, çok çok gerilerdeyiz” şeklinde konuştu.
Turizme de çare üretmek gerektiğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Biz uzun süre bu virüsle yaşamayı öğreneceğiz, belki de uzun yıllar” vurgusu yaptı.

banner341
AŞI OLUN ÇAĞRISI
Bundan sonraki süreci, ekonomiyi ve açılımları bunu göz önünde bulundurarak yapmaları gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, aşı konusunda çağrı yaptı.
“Aşımız var, aşı yaptırmak isteyecek insanımız yok. Böyle bir tezat olamaz” diyen Başbakan Sucuoğlu, KKTC’de binlerce insanın aşı konusunda hala hassasiyet göstermediğini söyledi.
“İnanılacak gibi değil ama öyle” diyen Sucuoğlu, bu nedenle hastane ve yoğun bakımın dolduğunu anlattı.
Aşısız insanların buna hakkı olmadığını dile getiren Sucuoğlu, “Kimsenin hakkı yoktur bu kadar aşılanmış, kendini koruyan insanları sorumsuzca tehlikeye sokmaya” diye konuştu.
1 aşılıya karşı 12 aşısız vatandaşın hayatını kaybettiğinin altını çizen Sucuoğlu, aşılı hastaların 6 veya 5 günde hastaneden çıktığını, aşısızların 15 günde çıktığını, çıktıktan sonra bir buçuk ay kendilerini toparlama sürecine ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Buna rağmen hala “Ben aşı yapmam” diyerek, ısrar etmenin sorumsuzluk olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, “Lütfen vatandaşımız aşı konusunda hassasiyet göstersin, aşısını yaptırsın” dedi.
KAPANMA TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Aşı yaptırmayanlardan dolayı hastane ve yoğun bakım dolarsa, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağına dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, “Zaten can çekişiyor her taraf… Bu kadar sorumsuzluk olabilir mi” diye sordu.
Aşı yaptırmayan kişilerin kendisini üzdüğünü dile getiren Başbakan Sucuoğlu, “300 bine yakın küçücük bir nüfusumuz var, biz hala aşıyı konuşuyoruz” dedi.
Aşının ne zaman istense Anavatan Türkiye’den geldiğini, hatta eksilmeden geldiğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, aşılanmama durumunun devam etmesi halinde çok daha ağır yaptırımlar yapmak zorunda kalacaklarını kaydetti.
“Birinin özgürlüğü, diğerinin özgürlüğünü içine alıyorsa bu tehlikelidir ve kabul edilemez” diye konuşan Başbakan Sucuoğlu, ağır tedbirler almak zorunda kalmak istemediklerini kaydetti. Aşı yaptırmayan vatandaşlara seslenen Sucuoğlu, “Lütfen bir an evvel gidin, aşınızı yaptırın, sevdiklerinizi ve çevrenizi tehlikeye atmayın” dedi.
AYTAÇ
Menteş Aytaç da, Başbakan Sucuoğlu’na nezaket ziyareti yaparak, toplu taşımacılığın içinde bulunduğu zorlukları anlatmak istediklerini belirtti.
Dövizin patlaması ve akaryakıta gelen zamların taşımacıları zor durumda bıraktığına dikkat çekerek, sorunlara birlikte çözüm aranması talebini dile getiren Aytaç, yeni hükümete ve Başbakan Sucuoğlu’na hayırlı olsun dileklerini de iletti.
Aytaç, herkese aşı yaptırması çağrısında da bulunarak, bir kapanmayı daha kaldıramayacaklarını vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 26.11.2021 22:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
“Omicron’un” görüldüğü 7 ülkeden KKTC’ye girişe kısıtlama getirildi
“Omicron’un” görüldüğü 7 ülkeden KKTC’ye girişe kısıtlama getirildi
Girne’de yeni yıl pazarı kuruluyor
Girne’de yeni yıl pazarı kuruluyor
Londra'daki Kıbrıslı Türk hayata veda etti
Londra'daki Kıbrıslı Türk hayata veda etti
Kuir Kıbrıs Derneği TDP Gençlik Örgütü ile görüştü
Kuir Kıbrıs Derneği TDP Gençlik Örgütü ile görüştü
CTP’den bir heyet Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
CTP’den bir heyet Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
Pediatri Kurumu “Kış ishalleri ve rota virüs enfeksiyonuna” karşı uyardı
Pediatri Kurumu “Kış ishalleri ve rota virüs enfeksiyonuna” karşı uyardı
CTP Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti
CTP Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti
KITSAB’dan Başbakan Sucuoğlu’na tepki
KITSAB’dan Başbakan Sucuoğlu’na tepki
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim