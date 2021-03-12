Sucuoğlu, Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, görüşmede, “ülkedeki pandemi süreci ve buna bağlı olarak ekonomik durumla ilgili konular” konuşuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Faiz Sucuoğlu’nu belediyede görmek ve istişare etmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkenin siyasi durumunun kendilerinin dışında olduğunu, belediye olarak esas dertlerinin ekonomi ve pandemi olduğunu söyledi.

Arter, Sucuoğlu’nun hükümetlerde görev aldığı dönemlerde belediye ile her zaman sıkı ilişkiler içinde çok iyi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Arter, ekonomik çarkların dağılmaya doğru gittiği bir dönemden geçildiğini, pandeminin felaketten öte sıkıntı olduğunu yaşayarak bilenlerden olduğunu, bunu her fırsatta merkezi hükümetle paylaştığını ifade etti. Arter, bu sözlerin karamsar tablo çizmek için olmadığını, alınması gereken tedbirlerin olduğunu, belediyenin alabileceği tedbirleri aldığını ancak hükümetin de bu konulara aynı hassasiyeti göstererek, sözde değil sahada birşeylerin yapılması gerektiğini kaydetti.

ARTER

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ise, Arter ile görüşmesinde en önemli konuların ekonomi ve sağlık olduğunu, Gazimağusa Belediyesi’nin pandemiyle mücadelede ciddi boyutta katkı yaptığını, Maraş konusunda da belediyenin çok büyük katkısının olduğunu bildiğini, altyapı olarak çok büyük adımlar atıldığını, tüm bu konuları konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Sucuoğlu, tüm Kuzey Kıbrıs’ı ilgilendiren ve sıkıntıya sokan bu süreçte tünelin ucunda ışığın yakında görüleceği umudunu taşıdığını ifade ederek, Gazimağusa’nın en önemli özelliği olan turizm ve eğitim sektörlerinin yara aldığını, özellikle binlerce öğrencinin burada olmamasının esnafa da sıkıntı getirdiğini, belediyenin de yoğun çalışması ve aşıların da yapılmasıyla birlikte normal yaşama geçilmesini umut ettiğini söyledi.