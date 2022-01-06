Sucuoğlu, Ankara'ya gidiyor

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek olan Başbakan Sucuoğlu iki ülke arasındaki ilişkiler, Kıbrıs konusu ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek olan Başbakan Sucuoğlu, çeşitli diğer temaslarda da bulunacak.