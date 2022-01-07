Sucuoğlu: Anavatan Türkiyemiz’e ekonominin genel sıkıntısını eldeki verilerle net bir şekilde anlatacağız

Gelecek hafta Türkiye’ye gideceğini söyleyen Faiz Sucuoğlu, ekonominin genel sıkıntısını eldeki verilerle net bir şekilde anlatacaklarını ifade etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Faiz Sucuoğlu Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin konuğu oldu.

Sucuoğlu, ekonomik açıdan 15 gün önce çok daha karamsar olduğunu, yavaş yavaş mükellefiyetleri yerine getirdiklerini belirtti; Sürdürülebilir olması için kendi ayakları üzerinde duran ekonominin yaratılması gerektiğini kaydetti.

“ En fakir maliye dönemlerinden birisine sahip olduklarını söyleyen Başbakan Sucuoğlu, “Sistem böyle devam edemez” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, “Acı reçete de bir şey ifade etmez. Ülkeye sıcak parayı getirmemiz lazım” dedi.

“Halkımız istikrarlı hükümet istiyorsa, UBP’den yana biraz daha ağırlığını koymalı… UBP birazcık daha ittirmeyle tek başına iktidar olacak durumda” diyen Sucuoğlu, istikrar için tek başına güçlü hükümet vurgusunu yineledi.

Pandemi süreci ile ilgili de Sucuoğlu, “Yeni bir sürpriz mutasyon çıkmazsa bu mutasyon bizi normalleşmeye doğru götürüyor. Vakalar artmasına rağmen, alarm verecek bir durum yok. Hastaneye yatmalar düştü. Hafif bir gribal duruma dönmeye doğru gidiyor” dedi.

Konuya hekim gözüyle de baktığını hatırlatan Sucuoğlu, “ Zayıf bünyelere, kronik hastalara riski tüm virüsler gibi fazla” değerlendirmesini yaptı.

Aşı karşıtlığının anlamsız olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, “ Herkes aşı olmalı… Bir şey olmazsınız… Bırakın bu karşıtlığı, yaşlılarımız ölüyor.” Dedi.

Sorular üzerine, karma oyun sistemi bozduğunu, siyasi istikrarsızlığı tetiklediğini belirten Sucuoğlu, “Karmanın kimseye bir faydası yok, sistemi de daha fazla allak bullak ediyor. Hangi parti olursa olsun, vatandaşımız mührü vurmalı” çağrısı yaptı,

Sağlık Bakanlığı döneminde 650 yataklı Lefkoşa’ya yeni hastane yanında, bölgelerde yeni hastaneler projeleri olduğunu ve her şeyin hazırlandığını söyleyen Sucuoğlu, 2018’de seçimden sonra 4’lü Hükümet’in kurulduğunu ve hastanelerin yapılmadığını hatırlattı ve “Tarihimizin en büyük sağlık alt yapısını kapris yüzünden kaybettik” dedi.

Seçimden sonra Girne Hastanesi için de ihaleye çıkılacağını, Cengiz Topel, Güzelyurt ve Lefke için de çalışmalarının olacağını ifade etti.

Seçilme gailesi olmadan ülkeyi rahatlatmak gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, yaşanan krizin ekonomik dönüşüme muhtaç olduğunu belirtti.

“Her ay 150 milyon TL isteyerek olmaz… KKTC kendi ayakları üzerinde durmak zorunda, bütün mücadelemiz bu olacak” diyen Sucuoğlu, Metehan Sınır Kapısında’da geçişleri rahatlatacak adımlar atacaklarını kaydetti.