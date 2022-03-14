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Sucuoğlu: “Altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler süratle hayata geçirilecek”
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Sucuoğlu: “Altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler süratle hayata geçirilecek”

“GEREKLİ YASAL DÜZENLEMELERİN ÜZERİNDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI”

14 Mart 2022 Pazartesi 09:45
Sucuoğlu: “Altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler süratle hayata geçirilecek”

BAŞBAKAN SUCUOĞLU 14 MART TIP BAYRAMI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI
Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülke genelindeki hastane ve sağlık birimlerinin altyapı eksiklerinin giderilmesine, fiziki şartlarının daha modern bir yapıya kavuşturulmasına yönelik düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini belirtti. 
Sucuoğlu, halka, en iyi sağlık hizmetlerini ulaştırmak için ilgili bakanlık nezdinde gerekli yasal düzenlemelerin üzerinde önemli çalışmalar başlatıldığını kaydetti.
Başbakan Sucuoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Sucuoğlu mesajında, ülkenin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, mensubu olmaktan onur duyduğunu ifade ettiği tüm tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
“SAĞLIK HİZMETLERİ İNSANLIĞA YAPILAN EN BÜYÜK VE PAHA BİÇİLEMEZ KATKILAR”
Sağlık hizmetlerinin, insanlığa yapılan en büyük ve paha biçilmez katkılar olduğunu vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “İnsan sağlığını koruyarak insanlığa daha kaliteli bir yaşam sunmayı görev edinen, bu kutsal mesleği yerine getiren de tıp çalışanlarımızdır” ifadelerini kullandı.
Başbakan Sucuoğlu, tıp çalışanlarının sadece sağlık sorunlarını en doğru yöntemlerle tedavi etmekle kalmayıp, büyük bir özveri ile insanların zor zamanlarında psikolojik olarak da rahatlamaları için ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyduğunu belirtti.

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“BÜYÜK FEDEKARLIKLARINA HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLDUK”
“Sağlık alanında hizmet vermek, ciddi bir sabır, yürek ve emek gerektirmektedir” diyen Sucuoğlu, son dönemde yaşanan Covid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde de doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştıklarına hep birlikte şahit olduklarının altını çizdi. 
“EN BÜYÜK PAY HİÇ ŞÜPHESİZ ONLARA AİT”
“KKTC olarak bu süreçten en az hasarla kurtulmamızda ve bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkmamızda en büyük pay hiç şüphesiz onlara aittir” vurgusu yapan Başbakan Sucuoğlu, tüm zor şartlara rağmen görevini gerçekleştirmekten vazgeçmeyen doktorların ve sağlık çalışanlarının, özellikle bu zor süreçteki çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade etti. 
“DAHA ÇAĞDAŞ SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR”
Sucuoğlu mesajına şöyle devam etti:  
“Hükümet olarak, tüm vatandaşların en temel hakkı olan sağlık hizmetlerinden eşit koşullarda ve en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak, sağlık siteminde gerek yıllardır yaşanan sorunlara, gerekse de pandemi sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlara öncelik verilerek, etkin ve kaliteli bir sağlık sisteminin oluşturulması, daha çağdaş sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.”
Ülke genelindeki hastane ve sağlık birimlerinin altyapı eksiklerinin giderilmesine, fiziki şartlarının daha modern bir yapıya kavuşturulmasına yönelik düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini belirten Sucuoğlu, halka, en iyi sağlık hizmetlerini ulaştırmak için ilgili bakanlık nezdinde gerekli yasal düzenlemelerin üzerinde önemli çalışmalar başlatıldığını kaydetti.
Sucuoğlu mesajında son olarak, “Bu anlamlı hafta vesilesi ile en kutsal mesleklerden birini icra eden tüm emekli ve halen çalışmakta olan hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 14.03.2022 10:18
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