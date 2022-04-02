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Sucuoğlu: Akaryakıt maliyetindeki düşüş rahatlamaya neden olacak
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Sucuoğlu: Akaryakıt maliyetindeki düşüş rahatlamaya neden olacak

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ABD’deki bazı kararlar dolayısı ile akaryakıtta düşüş yaşandığını ifade ederek, “Akaryakıt maliyetindeki düşüş KKTC’de de rahatlamaya neden olacak” dedi.

02 Nisan 2022 Cumartesi 13:42
Sucuoğlu: Akaryakıt maliyetindeki düşüş rahatlamaya neden olacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşının ülkedeki ekonomik duruma etkilerine işaret etti.

Savaşın başlamasının ardından ciddi ekonomik sıkıntıların ardı ardına geldiğini özellikle enerji ve akaryakıtta ciddi sorunlar yaşandığını belirten Başbakan Sucuoğlu, bu durumda sadece KKTC’nin değil tüm dünyanın etkilendiğini ifade etti.

Savaşın bitmesi ile birlikte kriz öncesi döneme dönüleceğine inanç belirten Sucuoğlu, bıkmadan sabırla uğraşmaya devam edeceklerini kaydetti ve eldeki imkanlar çerçevesinde açılımlar yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

En önemli sıkıntının akaryakıt maliyetleri olduğuna işaret eden Başbakan Sucuoğlu, ABD’deki bazı kararlar dolayısı ile bu konuda düşüş yaşandığını ve bunun KKTC’de de rahatlamaya neden olacağını belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, TC ile KKTC arasında imzalanacak mali ve ekonomik işbirliği protokolü konusunda da bilgi verdi.

KKTC tarafından büyük bir oranda tamamlandığını kaydeden Sucuoğlu “Şu anda Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin ekonomik protokol ile ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir aksilik olmazsa çok kısa bir süre sonra bunu da imzalayacağız. Bu da KKTC için ciddi bir açılım olacak” diye konuştu.

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Başbakan Sucuoğlu konuşmasında muhalefetin tavrına yönelik eleştirilerde de bulundu.

Muhalefetin agresif bir şekilde saldırdığını kaydeden Sucuoğlu, “Toplum huzuru belli ki artık onlar için önem taşımıyor. Yaptıkları açıklamalarla olayı daha da germeye yönüne gidiyorlar” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, muhalefetin ekonominin yanı sıra, yerel yönetimler reformu ile ilgili de engel teşkil etmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Muhalefetin statükodan beslendiğini belirten Sucuoğlu, belediye çalışanlarının da muhalefet tarafından kandırıldığını ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu bu durumun toplumda ciddi gerilmeye neden olduğunu söyledi, bunun kimseye fayda sağlamayacağı uyarısında bulundu.

Kritik bir süreçten geçildiğini kaydeden Sucuoğlu partinin birlik olmasının önemine işaret etti.

Reformların belediyeler ile bitmeyeceğini de kaydeden Sucuoğlu, “Bu bitecek arkasından yıllardır bekleyen hal yasası gelecek. Eğer bir bu ülkeyi ayağa kaldırmak istersek, belki ilk altı ay acı reçeteler olacak ama beş yıllık süre içinde bunun meyveleri de toplanmaya başlanacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
UbpKktcFaiz Sucuoğlu
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