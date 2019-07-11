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Sucuoğlu, Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması temsilcilerini kabul etti

Sucuoğlu, Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması temsilcilerini kabul etti

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
Sucuoğlu, Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması temsilcilerini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması temsilcilerini kabul etti.

Bakanlıkta yer alan görüşmede, koordinasyon mekanizması adına Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Koordinatörü Aydan Başkurt, kadına yönelik şiddet ile aile içi şiddetin kurumların mücadelesine rağmen artarak devam eden bir sorun olduğunu kaydetti.

Aile içi şiddet sorunuyla bir birimin baş edebilmesinin mümkün olmadığını ifade edem Başkurt, etkin bir mücadele için bir mekanizma oluşturduğunu söyledi. Başkurt, ziyaret sebeplerinin, bakana çalışmalar hakkında bilgi vermek olduğunu belirtti.

SUCUOĞLU

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin uzun yıllar tabu olan bir konu ve küçük bir toplum olmadan kaynaklanan psikolojiyle gizli tutulan bir sorun olduğunu söyledi. Sucuoğlu, aile içi şiddetin çok eskilere dayanan ancak son birkaç yılda konuşulmaya başlanan bir sorun olduğunu belirtti.

Son 10 yılda 21 kadın cinayeti yaşandığını, bunun çok üzücü ve tedbir alınması gerektiğinin en büyük göstergesi olduğunu belirten Sucuoğlu, aile içi şiddetin kanayan bir yara olduğunu, üzerinde daha yoğun çalışılması gereken bir sorun olduğunu vurguladı.

Son 8 ayda polise aile içi şiddet kapsamında 601 şikayet geldiğini, bunun 360’ının Lefkoşa’da yapıldığını kaydeden Sucuoğlu, 226 şikayetin darp içerdiğini belirtti.

Sucuoğlu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin de güçlendirilmesi için çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması, Lefkoşa Türk Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü Derneği tarafından kuruldu.

Son Güncelleme: 11.07.2019 15:35
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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