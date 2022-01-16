banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
En fazla yağış Lefkoşa, Kozanköy, Mallıdağ ve Türkeli’de kaydedildi
Yağış miktarları
Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu
Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu
1974’ten günümüze seçimler
1974’ten günümüze seçimler
Depremle ilgili bilinmesi gerekenler
Deprem anında ne yapmalı?
Gazete manşetleri 16 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
banner404

Sucuoğlu: “24 Ocak'ta güneş KKTC için daha parlak, daha güçlü doğacak”

UBP Gazimağusa Kadın Kolları,  UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu'nun katılımıyla, çay düzenledi.

16 Ocak 2022 Pazar 15:30
Sucuoğlu: “24 Ocak'ta güneş KKTC için daha parlak, daha güçlü doğacak”

Başbakan Sucuoğlu, burada yaptığı konuşmada, kadının gücünün bugün burada tam anlamı ile görüldüğünü kaydederek, “UBP tek başına iktidara ya gelecektir ya gelecektir” dedi.
 İstikrarlı bir hükümetin önemine değinen Başbakan, UBP'nin farkının kadınıyla genciyle yaşlısıyla ortaya çıktığına işaret ederek  “23 Ocak gecesi tek başına iktidara gelerek meydanlarda kutlayacağız” dedi.

banner341
Başbakan, UBP gibi tek başına iktidarı hedefleyen bir partide karma oya asla yer olmadığını kaydetti.
Başbakan “Bizim arkamızda pırıl pırıl parlayan bir güneş vardır. Bu güneşte sizlersiniz” diyerek, KKTC yi kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline getirmek için ne pahasına olursa olsun çalışacaklarını vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 16.01.2022 16:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazar Emirzade, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’ye son yayımladığı kitaplarını takdim etti
Yazar Emirzade, Gönyeli Belediye Başkanı Benli’ye son yayımladığı kitaplarını takdim etti
Başbakan Sucuoğlu AA'ya konuştu
Başbakan Sucuoğlu AA'ya konuştu
UBP heyeti Mağusa'da vatandaşlarla buluştu
UBP heyeti Mağusa'da vatandaşlarla buluştu
Tatar, Akçay'da iki açılış gerçekleştirdi
Tatar, Akçay'da iki açılış gerçekleştirdi
Tatar, Güzelyurt bölgesinde ziyaretler yaptı
Tatar, Güzelyurt bölgesinde ziyaretler yaptı
Çakıcı: “Tarım reformu yapılarak adaletsiz teşvik sistemi durdurulacak”
Çakıcı: “Tarım reformu yapılarak adaletsiz teşvik sistemi durdurulacak”
Çakıcı, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti
Çakıcı, Taşkınköy Spor Kulübü’nü ziyaret etti
Kıbrıs’ın yenilebilir böcekleri ve otları anlatıldı
Kıbrıs’ın yenilebilir böcekleri ve otları anlatıldı
Sucuoğlu, uzmanlarla istişare toplantısı yaptı
Sucuoğlu, uzmanlarla istişare toplantısı yaptı
En fazla yağış Lefkoşa, Kozanköy, Mallıdağ ve Türkeli’de kaydedildi
En fazla yağış Lefkoşa, Kozanköy, Mallıdağ ve Türkeli’de kaydedildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim