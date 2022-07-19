Sucuoğlu: “20 Temmuz 1974, Tüm Varoluş Mücadelesinin Zaferle Taçlandığı Bir Kavuşma Günüdür”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 20 Temmuz 1974 gününün, tüm varoluş mücadelesinin zaferle taçlandığı bir kavuşma günü olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “1950’li yıllardan itibaren kendi vatanında, Rumlar tarafından sistematik saldırıya maruz kalan Kıbrıs Türkü, yılmamış, boyun eğmemiş, vatanı, toprağı, bu Ada üzerindeki haklarını canı pahasına korumasını başarmıştır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü’nün bu süreçte yanında sadece anavatan Türkiye’yi bulduğunu vurgulayan Sucuoğlu, “TMT’nin kuruluşu, örgütlenmesi, bölge bölge vatan savunması Anavatan Türkiye’mizle birlikte yürütülmüş ve dünya tarihine geçmiş, destansı bir övünç kaynağıdır” dedi.

20 Temmuz 1974 gününün ise, tüm varoluş mücadelesinin zaferle taçlandığı bir kavuşma günü olduğunun altını çizen Faiz Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Harekatın başlangıç kararında önemli rol oynamış merhum Necmettin Erbakan'ın da desteği ile dönemin merhum Başbakanı Bülent Ecevit'in harekatın başlamasıyla, ‘Biz oraya barış için gidiyoruz ve sadece Türklere değil Rumlara da barış getirmek için gidiyoruz’ sözleri hala güncelliğini korumaktadır.”

- “20 Temmuz en basit anlatımla Kıbrıs Türkü’nün canını kurtardı”

20 Temmuz 1974’ün gerçekleştiği günden itibaren bazı çevrelerce itibarsızlaştırılmak ve anlamsızlaştırılmak istendiğini ifade eden Sucuoğlu, “20 Temmuz en basit anlatımla Kıbrıs Türkü’nün canını kurtarmıştır” dedi.

UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, harekat sırasında vatan uğruna savaşan şehitlerin ve hayatta kalan gazilerin sayesinde bugün Kıbrıs Türkü’nün özgürce yaşamının devam ettiğini kaydetti.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın yıl dönümü nedeniyle merhum Bülent Ecevit, merhum Necmettin Erbakan ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile mücadele önderi Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere tüm şehitleri yad eden Sucuoğlu, gazilere teşekkürlerini sundu.

Sucuoğlu, “20 Temmuz bayramımız kutlu olsun” dedi.