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Suçsuz yere dövdüler...

Lefkoşa’da ülkemize öğrenci olarak gelen zanlılar Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız’ın bir market önünde ilk kez görüp tanıştıkları müşteki Ahmet Eray Gündoğmuş’u sebepsiz yere alkolün etkisi ile döverek vahim zarara uğratmalı üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Suçsuz yere dövdüler...

Lefkoşa’da ülkemize öğrenci olarak gelen zanlılar Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız’ın bir market önünde ilk kez görüp tanıştıkları müşteki Ahmet Eray Gündoğmuş’u sebepsiz yere alkolün etkisi ile döverek vahim zarara uğratmalı üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:21
Suçsuz yere dövdüler...

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 27 Eylül 2019 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da Beren Market önünde zanlılar Fethi Çelik ve İsa Ayyıldız’ın ve Lefkoşa'da sakin Ahmet Eray Gündoğmuş’un yüzüne elleri ile yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sol elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıklarını belirtti.  Polis, zanlıların 27 Eylül 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis,  zanlılarla ilgili tahkikat henüz yeni başladığını, müştekinin Lefkoşa devlet hastanesinde cerrahi serviste müşahede altında tutulduğunu söyledi. Polis,  mesele ile ilgili olarak ilk nazarda alınacak ifadelerin yanında suç ortağı olduğu düşünülen bir kişinin arandığını belirterek, bu olgular ışığında zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlılar, olaydan hemen önce tanıştıklarını ve alkolün etkisiyle olayın yaşandığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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