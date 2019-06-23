Suçla operasyonel mücadele denetimleri

Polis, 21 – 22 Haziran tarihleri arasında “” çalışmaları kapsamında KKTC genelinde denetimler yaptı. Denetimler sonucunda, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, biri Girne’de toplam 2 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca Girne’de yapılan denetimlerde iki kişinin tasarruflarında tecavüz-i alet tespit edilirken, İskele’de ise bir şahsın 100 ceza puanı dolmasına rağmen ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.