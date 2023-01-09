banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'den açıklama!
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'den açıklama!
Yunanistan'a sert tepki: Aklınızı başınıza alın
Yunanistan'a sert tepki: Aklınızı başınıza...
Nöbetçi Eczaneler (09 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (09 Ocak 2023)
Mutlu Yaşam Derneği’nin lokali Gazimağusa Suriçi’nde açıldı
Mutlu Yaşam Derneği’nin lokali Gazimağusa...
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
banner405

Suçla bağlantıları yokmuş!

09 Ocak 2023 Pazartesi 12:45
Suçla bağlantıları yokmuş!

Üniversite içerisinde bulunan kafeteryadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen  zanlılar, yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

   Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Tuğçe Sarıca olguları aktardı. Polis, 5 zanlının "Sirkat ve kasti hasar" suçlarından methalder olduğunu belirtti. Sarıca, meseleyla ilgili tutuklanan Badr Benfraıha (E-21) ve Saeed Saeed’in  (E-24) bağlantısı olmadığının belirlenerek serbest bırakıldıklarını söyledi.

Polis, 29-30.12.2022 tarihinde 22:00-06:30 saatleri arasında meçhul şahıs/ların UKU ST Binası içerisi Haspolat'da, Dikmen de sakin Firdevs Özdemir'in işletmeciliğini yaptığı kafeterya içerisinde bulunan inoksan marka çelik dolabın camını kasten ve kanunsuz olarak kırdıktan sonra dolap içerisinde bulunan 61 adet, toplam değeri 367 TL olan farklı markalardaki teneke kutu içeceği sirkat ettiğini söyledi. Polis, 30.12.2022-02.01.2023 tarihleri arasında ve 18:00-06:00 saatleri arasında gösteren UKÜ binası içerisinde, işletmeciliğini Dikmen’de sakin Firdevs Özdemir'in yaptığı dört tarafı açık kafeterya içerisinde bulunan inoksan marka çelik dolabın asma kilitleri faili meçhul şahıs veya şahıslar tarafindan kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra dolap içerisinde muhafaza edilen ve toplam değeri 6710 TL olan 11 karton Malbro touch ve 11 karton Parlament marka sigaraları, karton kutu içerisinde bulunan 20 TL, 10 TL ve 5 TL 'lik banknotlardan oluşan toplam 1700 TL Nakit kağıt parayı sirkat edildiğini aktardı.

Polis, 04.01.2023 tarihinde saat 23:00 raddelerinde aynı işletmeciye ait dört tarafı açık kafeterva içerisinde bulunan dolap içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 110 TL olan 5 adet Nestle marka enerji bar gofretlerin Taha El Bakkalı (E-20), Idriss Sıhalla (E-19), Youssef El Rhamırı (E-21) ve Zakaria El Amrı (E-20) tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlıların Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde tespit edilerek derdest emri  geregi tutuklandıklarını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak Taha El Bakkalı’nın bir gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini söyledi. Polis, 05.01.2023 tarihinde söz konusu kafeteryaya 1-Taha EL Bakkalı(E-19 )  2-Idriss Sıhalla(E-18) 3-Youssef El Rhamırı(E-19), 4-Zakaria El Amrı’nin (E- 19) girdigi tespit edilerek aleyhlerinde derdest emiri temin edildiğini anlattı. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde 7-Zakaria Es Smaıly (E-18) mesele ile bağlantılı olduğunun öğrenildiğini ve Lefkoşa’da tespit edilerek karakola getirildiğini belirtti. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, zanlıların davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketiciler Derneği, fiyat artışları konusunda eylem uyarısında bulundu
Tüketiciler Derneği, fiyat artışları konusunda eylem uyarısında bulundu
Töre, Antalya’da TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
Töre, Antalya’da TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
Gazimağusa Belediyesine borçlar 31 Ocak'a kadar cezasız ödenebilecek
Gazimağusa Belediyesine borçlar 31 Ocak'a kadar cezasız ödenebilecek
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı yeniden Mahmut Özçınar
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı yeniden Mahmut Özçınar
Sağlık Bakanı Altuğra, inşaatına başlanan Yeni Girne Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Altuğra, inşaatına başlanan Yeni Girne Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu
Hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor
Hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'den açıklama!
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'den açıklama!
Yunanistan'a sert tepki: Aklınızı başınıza alın
Yunanistan'a sert tepki: Aklınızı başınıza alın
Nöbetçi Eczaneler (09 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (09 Ocak 2023)
Mutlu Yaşam Derneği’nin lokali Gazimağusa Suriçi’nde açıldı
Mutlu Yaşam Derneği’nin lokali Gazimağusa Suriçi’nde açıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim