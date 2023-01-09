Suçla bağlantıları yokmuş!

Üniversite içerisinde bulunan kafeteryadan hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlılar, yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Tuğçe Sarıca olguları aktardı. Polis, 5 zanlının "Sirkat ve kasti hasar" suçlarından methalder olduğunu belirtti. Sarıca, meseleyla ilgili tutuklanan Badr Benfraıha (E-21) ve Saeed Saeed’in (E-24) bağlantısı olmadığının belirlenerek serbest bırakıldıklarını söyledi.

Polis, 29-30.12.2022 tarihinde 22:00-06:30 saatleri arasında meçhul şahıs/ların UKU ST Binası içerisi Haspolat'da, Dikmen de sakin Firdevs Özdemir'in işletmeciliğini yaptığı kafeterya içerisinde bulunan inoksan marka çelik dolabın camını kasten ve kanunsuz olarak kırdıktan sonra dolap içerisinde bulunan 61 adet, toplam değeri 367 TL olan farklı markalardaki teneke kutu içeceği sirkat ettiğini söyledi. Polis, 30.12.2022-02.01.2023 tarihleri arasında ve 18:00-06:00 saatleri arasında gösteren UKÜ binası içerisinde, işletmeciliğini Dikmen’de sakin Firdevs Özdemir'in yaptığı dört tarafı açık kafeterya içerisinde bulunan inoksan marka çelik dolabın asma kilitleri faili meçhul şahıs veya şahıslar tarafindan kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra dolap içerisinde muhafaza edilen ve toplam değeri 6710 TL olan 11 karton Malbro touch ve 11 karton Parlament marka sigaraları, karton kutu içerisinde bulunan 20 TL, 10 TL ve 5 TL 'lik banknotlardan oluşan toplam 1700 TL Nakit kağıt parayı sirkat edildiğini aktardı.

Polis, 04.01.2023 tarihinde saat 23:00 raddelerinde aynı işletmeciye ait dört tarafı açık kafeterva içerisinde bulunan dolap içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 110 TL olan 5 adet Nestle marka enerji bar gofretlerin Taha El Bakkalı (E-20), Idriss Sıhalla (E-19), Youssef El Rhamırı (E-21) ve Zakaria El Amrı (E-20) tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlıların Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde tespit edilerek derdest emri geregi tutuklandıklarını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak Taha El Bakkalı’nın bir gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini söyledi. Polis, 05.01.2023 tarihinde söz konusu kafeteryaya 1-Taha EL Bakkalı(E-19 ) 2-Idriss Sıhalla(E-18) 3-Youssef El Rhamırı(E-19), 4-Zakaria El Amrı’nin (E- 19) girdigi tespit edilerek aleyhlerinde derdest emiri temin edildiğini anlattı. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde 7-Zakaria Es Smaıly (E-18) mesele ile bağlantılı olduğunun öğrenildiğini ve Lefkoşa’da tespit edilerek karakola getirildiğini belirtti. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, zanlıların davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.