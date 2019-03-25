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Suç oranlarındaki artış korkutucu boyutta

Suç oranlarındaki artış korkutucu boyutta

25 Mart 2019 Pazartesi 10:22
Suç oranlarındaki artış korkutucu boyutta

SUÇ ORANLARINDAKİ ARTIŞ KORKUTUCU BOYUTTA

Psikolojik Danışman, Yrd. Doç. Dr. Demet Karakartal günümüzde suç davranışının önemli bir sosyal problem haline geldiğini ve KKTC’de suç oranlarının her geçen gün arttığına dikkat çekti

Dr. Demet Karakartal günümüzde suç davranışının önemli bir sosyal problem haline geldiğini belirterek, her geçen gün KKTC’de suç oranlarının arttığına dikkat çekti.

Karakartal, suçlarda görülen bu artışın özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra sanayileşmeye paralel olarak ve modernleşme süreci ile birlikte toplumların ekonomik, teknolojik, siyasal, kültürel ve demografik alanındaki önemli değişmelere bağlı olduğunu açıkladı.

“Gelişmekte olan ülkelerde suçlar hızla artıyor”

Karakartal, gelişmekte olan ülkelerde artan suç oranlarının nedenleri arasında aile kurumunda meydana gelen değişmeler, bireyselleşme, insanların azla yetinme anlayışlarını terk etmesi, ekonomik gelişmeler ve bu alandaki değişmelerin yarattığı işsizlik sorunu gibi faktörlerin öne çıktığını belirtti. Geleneksel yapının yerini modern yapıya bırakması sonucu toplumların özellikle ekonomik, sosyo-kültürel değerler alanında meydana gelen değişimlerin, toplumda önemli sosyal değişimleri de beraberinde getirdiğinin altını çizdi.

“Alkol ve uyuşturucu da suça etken”

Suç oranlarının ülkemizde de arttığının altını çizen Karakartal, “Özellikle kentleşmenin artması ve buna bağlı olarak kültürel farklılıklardan doğan çatışmaların yaşanması da suç oranlarının artmasına sebep olarak gösterilebilir. Bunun yanında aile kurumunun zayıflaması, alkol ve uyuşturucu alışkanlığının gelişmesi, gelenek, görenek değer ve bağlılıklarının zayıflaması gibi modernleşme süreci ile bağlantılı olarak ortaya çıkan nedenlerin suç oranlarının artışı üzerinde etkili olmaktadır” dedi.

Teknolojiye Dikkat

Yrd. Doç. Dr. Karakartal, günümüzde özellikle teknolojinin ilerlemesi ile birlikte insanların teknolojinin esiri olduklarını ve teknolojinin ilerlemesinin birçok sorunu da beraberinde getirdiğine vurgu yaparak ‘‘Bu sorunlar arasında şiddet eğilimlerindeki artış, intiharlar, boşanmalar, hırsızlık ve dolandırıcılık, çocuk suçluluğu, uyuşturucu suçları ve cinsel suçlar gelmektedir’’ dedi.

“Ekonomik sorunlar da suç nedeni”

Ekonomik sorunların da suça yönelmede etkili olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Demet Karakartal, ‘‘Ekonomik sorunlar suçun en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Ekonomik sorunların olması sonucunda ise; hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve mala karşı suçlar işlenmektedir’’ şeklinde konuştu.

“Cinsel suçlarda artış var”

KKTC’de son yıllarda cinsel suçlarda hızlı bir artışın olduğuna ve bu tecavüz vakalarının sık sık çok farklı biçimlerde gündeme geldiğine dikkat çeken Karakartal ‘‘Cinsel eğitim önemlidir. Cinsel eğitimin verilmediği durumlarda ise taciz ve tecavüz suçları işlenmektedir. Bu suçların işlenmesinin nedenleri arasında cinsel eğitimin verilmemesi, cinsel eğitimdeki yanlışlar ve yetersizlikler gelmektedir. Bu nedenle cinsel suçların önlenmesi için de cinsel eğitimin doğru bir şekilde verilmesi gerekmektedir’’ dedi.

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