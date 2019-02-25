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Suç makinesi Hamude yine ceza aldı

Suç makinesi Hamude yine ceza aldı

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:17
Suç makinesi Hamude yine ceza aldı

Suç makinesi Hamude yine ceza aldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta bir aracı çalıp, güneye geçerek aracı bir hurdacıya satıp, yaklaşık iki gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu maddeyi ithal edip yakalanan Ali Hamude, üç ay hapis cezası aldı.

Birçok kez uyuşturucu suçları işleyen 12 ay hapis cezası alan ve 6 buçuk ay sonra tahliye olacak olan Ali Hamude, üç aylık cezasını 6 buçuk ay sonra çekmeye başlayacak.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Dava kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarının 15 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti. Sağer, sanığın konu maddeleri ülkemize ithal etmiş oluşunu, uyuşturucuyla mücadeleyi sekteye uğratmasını, yaygın bir suçu işlemesini, 6 benzer suçtan sabıkası oluşunu ve geçmiş sabıkalarını aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Temay Sağer, davanın tüm olgularını değerlendirerek, sanığa oybirliği ile üç ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. Sağer, sanığın cezasını 6 buçuk ay sonra çekmeye başlamasına emir verdi.

Son Güncelleme: 25.02.2019 19:25
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuAli Hamude
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