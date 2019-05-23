banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
84596
ALTIN
252.758
DOLAR
6.0970
STERLİN
7.7518
EURO
6.8177
Suç makinesi 7 ay hapis cezası adı
SUÇ MAKİNESİ 7 AY HAPİS...
Akacan 13 Haziran'da itham edilecek
AKACAN 13 HAZİRAN'DA İTHAM EDİLECEK
Kaçaklar mahkmeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKMEYE ÇIKARILDI
Serdarlı’da yangın
SERDARLI’DA YANGIN
banner307

Suç makinesi 7 ay hapis cezası adı

Suç makinesi 7 ay hapis cezası adı

23 Mayıs 2019 Perşembe 19:52
Suç makinesi 7 ay hapis cezası adı

Suç makinesi 7 ay hapis cezası adı

Suç sicili hayli kabarık olan ve bir türlü uslanmayıp hırsızlık yapmaya devam eden genç suçlu O. T 7 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

5.4.2019 tarihinde saat 05.30 raddelerinde Gazimağusa’da Çanakkale yaşam sitesi bölgesinde park halinde olan bir aracın kilitsiz kapısını açarak içerisinden 1800 TL değerinde 3 adet güneş gözlüğü ve 230 TL değerinde iki şahsa ait kimlik kartı sirkat ettikten sonra ayni bölgedeki 2 aracı da açmaya teşebbüs eden sanık araç sahiplerinin kamera görüntülerini incelemeleri sonrasında tespit edilerek polise bildirilmesi sonucu tutuklanmıştı.

banner317
6.5.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan sanık hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmış, tutukluluk süresinin sonunda ise davasının görüşülmesine değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmişti.

Yargılanan sanık 7 ay hapis cezası aldı

Bugün 23.5.19 tarihinde zanlı yargılanmak üzere Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Yargıç Umut İnan sanığın sosyal hizmetler dairesinin raporu ışığında ailevi durumu ile ilgili yazdığı rapor ile sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine olanak sağlamasını hafifletici neden olarak değerlendirdi.

Benzeri birçok sabıkası bulunan ve bunu sanık aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendiren yargıç Umut İnan hapislik cezası dışında bir cezanın takdir edilemeyeceğine vurgu yaptı. Netice olarak tüm olguları göz önünde bulundurduktan sonra sanığa 7 ay hapislik cezası takdir ettiğini açıkladı. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
UKÜ’de İnşaat Mühendisliği haftası kapsamında seminerler gerçekleştirildi
UKÜ’de İnşaat Mühendisliği haftası kapsamında seminerler gerçekleştirildi
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Dr. Küçük Bulvarı üzerine monte edilen trafik ışıklarını ihlal tespit kameraları yarın devreye girecek
Dr. Küçük Bulvarı üzerine monte edilen trafik ışıklarını ihlal tespit kameraları yarın devreye girecek
Yarın 4  saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 4  saatlik elektrik kesintisi var
Girne - Esentepe Anayolunda yol tamir çalışmaları yapıldığından polis sürücüleri uyardı
Girne - Esentepe Anayolunda yol tamir çalışmaları yapıldığından polis sürücüleri uyardı
Avrupa Günü Vesilesiyle Cumartesi Etkinlik Düzenleniyor
Avrupa Günü Vesilesiyle Cumartesi Etkinlik Düzenleniyor
Kaçaklar mahkmeye çıkarıldı
Kaçaklar mahkmeye çıkarıldı
Polisden sürücülerin dikkatine
Polisden sürücülerin dikkatine
Serdarlı’da yangın
Serdarlı’da yangın

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim