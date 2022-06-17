banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...
Şemsi Kazım Erkman'a ayrıcalık mı!!!
Şemsi Kazım Erkman'a ayrıcalık mı!!!
Meryem hanım istifa etmeli, hem de cezaevindeyken!
Meryem hanım istifa etmeli, hem...
Şeyh Nazım Kıbrısinin Oğlu Bahaeddin Adil yurtdışına çıkış yasağıyla teminatla serbest
Şeyh Nazım Kıbrısinin Oğlu Bahaeddin...
Universalbank hissedarlarına yakalama emri
Universalbank hissedarlarına yakalama emri
banner404

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” komitede ele alındı

17 Haziran 2022 Cuma 14:30
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” komitede ele alındı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugünkü toplantısında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı"nı ele alarak, madde madde görüştü. Komite ilgili Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 10.30’da toplandı.

Toplantıya, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.

banner341
Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komite toplantısına davetli olarak ise, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Merkez Bankası, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer ile Başsavcılık’tan Gözdem Çeliker katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.  

-Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanması Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşması faaliyetlerinin finansmanı ile mücadele edebilmek için “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”

banner360
Son Güncelleme: 17.06.2022 20:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karcı: Lağım suları hastaneye dayandı DAÜ'yü önlem almaya davet ediyorum
Karcı: Lağım suları hastaneye dayandı DAÜ'yü önlem almaya davet ediyorum
Ölümlü trafik kazası zanlısı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı
Ölümlü trafik kazası zanlısı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı
Gazimağusa’da intihar!
Gazimağusa’da intihar!
Acı haber: 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Acı haber: 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Hava durumu..
Hava durumu..
Beklenen ödemeler yapıldı
Beklenen ödemeler yapıldı
Ercan Havaalanında 500.000 euro yakalandı
Ercan Havaalanında 500.000 euro yakalandı
Polis’ten sahte para uyarısı 
Polis’ten sahte para uyarısı 
Özkıraç: “Tüm alımlarda şeffaf, düzgün ve gerçekten şaibesiz ihaleye çıkılmasını destekliyoruz“
Özkıraç: “Tüm alımlarda şeffaf, düzgün ve gerçekten şaibesiz ihaleye çıkılmasını destekliyoruz“
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...
Elektrik fiyatlarına zam geliyor...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim