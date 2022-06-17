“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” komitede ele alındı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugünkü toplantısında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı"nı ele alarak, madde madde görüştü. Komite ilgili Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 10.30’da toplandı.

Toplantıya, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ve Alişan Şan ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komite toplantısına davetli olarak ise, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Merkez Bankası, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer ile Başsavcılık’tan Gözdem Çeliker katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

-Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanması Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşması faaliyetlerinin finansmanı ile mücadele edebilmek için “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”