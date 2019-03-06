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Şubat Ayı Enflasyon Oranları Açıklandı

Lefkoşa, 05 Mart 19 : Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu belirlenen 2019 yılı Şubat ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranlarını açıkladı. 

Şubat Ayı Enflasyon Oranları Açıklandı

Lefkoşa, 05 Mart 19 : Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu belirlenen 2019 yılı Şubat ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranlarını açıkladı. 

06 Mart 2019 Çarşamba 05:54
Şubat Ayı Enflasyon Oranları Açıklandı

Lefkoşa, 05 Mart 19 : Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu belirlenen 2019 yılı Şubat ayı Hayat Pahalılığı / Enflasyon Oranlarını açıkladı. 

2019 yılı Şubat ayı Enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre %-0.15, bir önceki yılın aralık ayına göre %0.37, bir önceki yılın aynı ayına göre %28.67değişim gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 275 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 177 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana geldi.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %93.83 Çiçek Lahanası, %78.34 Beyaz Lahana ve %51.44 Erik oldu. 

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %47.57 Kabak, %39.71 Yurt Dışı Tur (Fransa) ve %23.12 Enginar oldu.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşti:

1. Sağlık ana grubunda %5.02 artış,

2. Lokanta ve Oteller ana grubunda %2.12 artış,

3. Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.90 artış,

4. Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %0.70 artış,

5. Haberleşme ana grubunda %0.43 artış,

6. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %0.31 artış,

7. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.26 artış,

8. Eğlence ve Kültür ana grubunda %4.54 azalış,

9. Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %4.22 azalış,

10. Eğitim ana grubunda %0.68 azalış,

11. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.56 azalış,

12. Ulaştırma ana grubunda %0.34 azalış.

Şubat ayında en yüksek artış gösteren ana grup,  ilaç fiyatlarındaki artışlar nedeniyle Sağlık oldu. 

Lokanta ve Oteller ana grubu Hazır Kahve, Çay, Döner fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup olarak belirlendi. 

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da Güneş Enerjisi Tesisatı Döşeme Ücreti, Plastik Boyacı Ücreti, Elektrik Tesisatı Döşeme Ücreti; Çeşitli Mal ve Hizmetler’de El ve Vücut Bakım Kremleri, Kağıt Mendil, Sıvı Sabun; Haberleşme’de Telsiz Telefon, Cep Telefonu; Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de Elma Sirkesi, Çay Demlik Poşeti, Kuzu eti; Alkollü İçecekler ve Tütün’de Rakı, Viski, Zivaniya fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer gösterdi.

Şubat ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalamasıysa eksi oldu.

Eğlence ve Kültür Yurt Dışı Tur (Fransa), Yurt Dışı Tur (İtalya) , LED Televizyon fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle en çok azalan grup olarak belirlendi. 

Giyim ve Ayakkabı ana grubu devam eden sezon sonu indirimleri nedeniyle en çok azalan ikinci ana grup oldu.

Eğitim’de Özel Okul Ücretleri, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde Oturma Odası Takımı, Kanepe, Sıvı Çamaşır Deterjanı; Ulaştırma’da Uçak Ücreti (Ercan-Antalya), Uçak Ücreti (Ercan-Londra), Otomobil fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana gruplarda eksi değer görüldü.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 7 ana grubunda artış olurken, 5 ana grubunda ise düşüş meydana geldi. 

 

(FG)

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