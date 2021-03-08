banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakalarda bir tuhaflık var !
Vakalarda bir tuhaflık var !
Ek mesailer tamam, HP yanlış, Saray bekleyebilir…
Ek mesailer tamam, HP yanlış,...
Ek mesailer ilk adım olsun
Ek mesailer ilk adım olsun
9 yıllık riyâ
9 yıllık riyâ
banner376

Şubat ayında enflasyon eksi çıktı

Enflasyon şubat ayında yüzde eksi 0.02 (binde eksi iki) olarak gerçekleşti.

08 Mart 2021 Pazartesi 13:15
Şubat ayında enflasyon eksi çıktı
banner337
banner351

İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon rakamlarını sitesinde yayımladı.

Şubat ayında Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde binde 2 oranında düşüş gerçekleşti. İki aylık enflasyon yüzde 0.46 yıllık enflasyon ise yüzde 12.93 oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3.74 sağlık ana grubunda gerçekleşirken en yüksek düşüş ise yüzde 6.64 ile giyim ve ayakkabı grubunda oluştu.
 

banner341
Endekste kapsanan 222 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 167 maddenin ortalama fiyatlarında düşüş gerçekleşti.

 En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 81.63’le kavun, yüzde 65.58’le taze fasulye ve yüzde 49.33’le çarliston biber olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise yüzde 31.22’le beyaz lahana (sarma), yüzde 30.54’le marul ve yüzde 25.56’yla roka olarak sıralandı.

Şubat ayında 12 ana grubun 9’unda düşüş yaşandı.

banner360
Son Güncelleme: 08.03.2021 14:28
Anahtar Kelimeler:
Şubat Ayında Enflasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Oğuz: “Kadına şiddetin önlenmesinin yanındayız”
Bakan Oğuz: “Kadına şiddetin önlenmesinin yanındayız”
Akpınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Akpınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Pandemi sürecinde teknolojinin önemi daha da arttı
Pandemi sürecinde teknolojinin önemi daha da arttı
13 örgütten devlete çağrı
13 örgütten devlete çağrı
Borrell: "AB, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında en kısa sürede yeniden başlamasını destekliyor"
Borrell: "AB, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında en kısa sürede yeniden başlamasını destekliyor"
Alsancak Belediyesi’ne SUÇÜSTÜ!
Alsancak Belediyesi’ne SUÇÜSTÜ!
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Tabipler Birliği’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı
Tabipler Birliği’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı
Dr. Servet Sami Dedeçay Uluslararası Sosyal Bilimler Makale Yarışması için akademisyenlere davet
Dr. Servet Sami Dedeçay Uluslararası Sosyal Bilimler Makale Yarışması için akademisyenlere davet

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim