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Şubat ayına ait hayat pahalılığı kesintisi bugün ödendi
Hayat pahalılığı ödemesi yapıldı
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Şubat ayına ait hayat pahalılığı kesintisi bugün ödendi

Kovid-19 salgını nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart ayları Hayat Pahalılığı ödeneğinin şubat ayına ait kısmı bugün ödendi.

19 Kasım 2021 Cuma 11:45
Şubat ayına ait hayat pahalılığı kesintisi bugün ödendi

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden elde edilen bilgiye göre, yüzde 10.65 oranındaki şubat ayı hayat pahalılığı ödemesi bugün yapıldı.

Kamu çalışanlarının Ocak ayı maaşlarına otomatik olarak yansıması gerekirken 3 aylığına ötelenen hayat pahalılığının ocak ayı maaşına yansıması gereken kısmına ilişkin ödeme 5 Ekim tarihinde ödenmişti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, dondurulan Hayat Pahalılığı ödeneğinin Şubat ayına ait kısmı için 25 milyon 64 bin TL ödendiğini açıkladı.

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid-19 salgını nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Hayat Pahalılığı ödeneğinin Şubat ayına ait kısmının bugün ödendiğini duyurdu.

Bakan Oğuz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Temmuz–Aralık 2020 dönemini kapsayan altı aylık yüzde 10.65 oranındaki Hayat Pahallığı artışının, salgın dolayısıyla maaşlara üç aylık (Ocak-Şubat-Mart) yansıtma yapılmadığından dolayı ödenemediğini, bu yönde başlatılan çalışmalar neticesinde Ocak ayı yüzde 10.65 Hayat Pahallılığı ödeneğinin ödemesinin 5 Ekim’de gerçekleştiğini ve Şubat ayı yüzde 10.65 Hayat Pahalılığı ödeneğinin ise bugün yapıldığını söyledi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Covid-19 pandemisi nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Hayat Pahalılığı ödeneğinin Şubat ayına ait 25,064,552.68 TL’lik kısmı bugün ödendi” dedi.

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Son Güncelleme: 19.11.2021 13:33
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