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Şubat ayı enflasyonu açıklandı

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 135.28 İLE ÇİÇEK LAHANASINDA

04 Mart 2022 Cuma 11:45
Şubat ayı enflasyonu açıklandı

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 28.29 İLE EĞLENCE VE KÜLTÜR ANA GRUBUNDA
KKTC İstatistik Kurumu, Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu yüzde 7.11 olurken, enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64.30 yükseldi.
Şubat ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal, yüzde 135.28 ile çiçek lahanası, yüzde 126.41 ile domates ve yüzde 110.26 yurt dışı tur oldu.
En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise, yüzde 15.04 ile eşofman (çocuk için), yüzde 14.82 sweatshirt (çocuk için) ve yüzde 14.23 ile pantolon gabardin kışlık (kadın için) oldu.

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Ana harcama grupları itibarı ile bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 28.29 ile eğlence ve kültür ana grubunda gerçekleşti.
Sağlık ana grubunda yüzde 13.86, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 8.94, ulaştırma ana grubunda yüzde 6.58, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 6.26, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 5.27, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 3.42, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 3.30, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 2.71, haberleşme ana grubunda yüzde 0.97 ve eğitim ana grubunda yüzde 0.66 artış; giyim ve ayakkabı ana grubunda ise yüzde 1.35 azalış gerçekleşti.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 567 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 54 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.
 
 

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Son Güncelleme: 04.03.2022 11:53
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